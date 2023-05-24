Режим ЧС из-за заморозков, страшный пожар и опозоренная туалетом школа Башкирии

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС из-за заморозков. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 5 июня. Соответствующее распоряжение за подписью Радия Хабирова былоранее опубликовано на портале правовой информации.
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев в 2023 году. Согласно, указу главы Башкирии празднования начнутся с 27 мая, а завершатся 1 июля.
В селе Старокучурбаево загорелись жилой дом, сарай и баня. По данным ведомства, пожар унес жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка. Погибшим в пожаре было 74, 67, 45 и 16 лет. По факту произошедшего проверку начала региональная прокуратура.
Школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию. Уборная в школе №6 города Кумертау вошла в пятерку лидеров конкурса «Худший туалет России». Теперь компания Domestos, которая и является организатором конкурса, проведет ремонт в санузле образовательного учреждения.
В Уфе суд арестовал тренера, которого обвиняют в развращении школьниц. Константин Леонтьев был отправлен в СИЗО до 22 июля этого года. Леонтьева обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних.