Режим ЧС из-за заморозков, страшный пожар и опозоренная туалетом школа Башкирии

В селе Старокучурбаево загорелись жилой дом, сарай и баня. По данным ведомства, пожар унес жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка. Погибшим в пожаре было 74, 67, 45 и 16 лет. По факту произошедшего проверку начала региональная прокуратура.