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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Режим ЧС из-за заморозков, страшный пожар и опозоренная туалетом школа Башкирии

24 мая 2023, 16:57
Главные события Уфы и Башкирии по версии Mkset.

В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС из-за заморозков. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 5 июня. Соответствующее распоряжение за подписью Радия Хабирова былоранее опубликовано на портале правовой информации.

В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев в 2023 году. Согласно, указу главы Башкирии празднования начнутся с 27 мая, а завершатся 1 июля.

В селе Старокучурбаево загорелись жилой дом, сарай и баня. По данным ведомства, пожар унес жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка. Погибшим в пожаре было 74, 67, 45 и 16 лет. По факту произошедшего проверку начала региональная прокуратура. 

Школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию. Уборная в школе №6 города Кумертау вошла в пятерку лидеров конкурса «Худший туалет России». Теперь компания Domestos, которая и является организатором конкурса, проведет ремонт в санузле образовательного учреждения. 

В Уфе суд арестовал тренера, которого обвиняют в развращении школьниц. Константин Леонтьев был отправлен в СИЗО до 22 июля этого года. Леонтьева обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. 

#Элина Сайфранова
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