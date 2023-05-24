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Updated Сегодня, 11:29

Регионы могут получить право запрещать ночную продажу алкоголя в "наливайках"

24 мая 2023, 11:27
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов разработал законопроект, предлагающий предоставить регионам России право запрещать ночную продажу алкоголя в точках общепита, известных как «наливайки».

Это решение было предпринято в результате поручения спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Инициатива уже получила поддержку общественности: в Народный фронт, например, поступает множество жалоб на шум, связанный с такими заведениями. Кроме того, политики готовятся обсудить и другие аспекты деятельности этих заведений, включая возможные способы регулирования запрета на приобретение алкоголя с собой, пишут Известия.

Законопроект предлагает дать регионам возможность вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время в точках общепита, находящихся в жилых зонах. Это позволит уменьшить негативное влияние «наливаек» на окружающую среду и качество жизни граждан, особенно в тех случаях, когда такие заведения находятся в непосредственной близости от жилых домов. Общественные организации, такие как Народный фронт, поддерживают идею введения запрета, так как они получают много жалоб от жителей, страдающих от шума и других негативных последствий, связанных с такими заведениями.

Помимо запрета на ночную продажу алкоголя, политики также намерены обсудить другие аспекты деятельности этих заведений. В частности, рассматриваются способы регулирования запрета на покупку алкоголя с собой.

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