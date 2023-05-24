Регионы могут получить право запрещать ночную продажу алкоголя в "наливайках"

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Это решение было предпринято в результате поручения спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Инициатива уже получила поддержку общественности: в Народный фронт, например, поступает множество жалоб на шум, связанный с такими заведениями. Кроме того, политики готовятся обсудить и другие аспекты деятельности этих заведений, включая возможные способы регулирования запрета на приобретение алкоголя с собой, пишут Известия.
Законопроект предлагает дать регионам возможность вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время в точках общепита, находящихся в жилых зонах. Это позволит уменьшить негативное влияние «наливаек» на окружающую среду и качество жизни граждан, особенно в тех случаях, когда такие заведения находятся в непосредственной близости от жилых домов. Общественные организации, такие как Народный фронт, поддерживают идею введения запрета, так как они получают много жалоб от жителей, страдающих от шума и других негативных последствий, связанных с такими заведениями.
Помимо запрета на ночную продажу алкоголя, политики также намерены обсудить другие аспекты деятельности этих заведений. В частности, рассматриваются способы регулирования запрета на покупку алкоголя с собой.