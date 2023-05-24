Регионы могут получить право запрещать ночную продажу алкоголя в "наливайках"

Законопроект предлагает дать регионам возможность вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время в точках общепита, находящихся в жилых зонах. Это позволит уменьшить негативное влияние «наливаек» на окружающую среду и качество жизни граждан, особенно в тех случаях, когда такие заведения находятся в непосредственной близости от жилых домов. Общественные организации, такие как Народный фронт, поддерживают идею введения запрета, так как они получают много жалоб от жителей, страдающих от шума и других негативных последствий, связанных с такими заведениями.