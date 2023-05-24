Полиция проверит, почему загорелся мусорный полигон в Башкирии - в заборе нашли дыру

В «Дюртюлимелиоводстрой» добавили, что в связи с инцидентом компании придется пойти на непредвиденные траты, чтобы нейтрализовать последствия. В частности, нужно купить грунт для предотвращения доступа кислорода и засыпки очага возгорания, нанять спецтехнику. При этом ликвидация подземного тления может занимать недели. Так, например, в 2020 году на полигоне ТКО в Нефтекамске произошла аналогичная ситуация (регоператор также заявил, что произошел поджог), в результате компании пришлось заплатить только за аренду техники 10 млн руб. При этом стоит учитывать не только экологический ущерб от горения мусора для близлежащих территорий, где проживают десятки тысяч жителей, но и потенциальную возможность того, что пожар может перекинуться на лес. Что касается последнего, разбушевавшаяся в этом году огненная стихия в Свердловской, Курганской, Тюменской областях показывает, что много для лесного пожара не нужно — за год площадь лесных пожаров в стране выросла на 56%.