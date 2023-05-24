Полиция проверит, почему загорелся мусорный полигон в Башкирии - в заборе нашли дыру

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По данным пресс-службы МВД по РБ, вечером 22 мая в Дюртюлинском районе Башкирии рядом с селом Старобалтачево загорелся мусорный полигон ТКО. К тушению огня были привлечены пожарные, поливомоечная машина, бульдозер, несколько водовозов и «Камаз». На полигоне организован подвоз и засыпка грунтом всей площади возгорания. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано, но тление продолжается, спасатели проливают водой тлеющие очаги. Ситуация находится на контроле МЧС.
Параллельно МВД начало проверку по факту возможного поджога полигона, заявление зарегистрировано в ОМВД по Дюртюлинскому району. Сотрудники полигона обнаружили следы поджигателей, которые несанкционированно проникли на огороженную территорию, оставив после себя дыру в заборе.
Полигон принадлежит регоператору по обращению с ТКО по северо-западу Башкирии «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу «Мехуборка»). Компания последние три года подвергается нападкам со стороны республиканских чиновников. В Союзе экологов уверены, что таким образом регоператора пытаются выдавить с рынка. В самой компании опасаются, что поджоги ее полигонов могут продолжиться — кроме дюртлинского, у регоператора есть также полигоны ТКО в Нефтекамске, Бирске, Янауле и Агидели. Мотив поджигателей, по мнению представителей регоператора, понятен — причинить максимальный ущерб и навлечь проверки контролирующих органов (за подобные инциденты штраф регоператору может составить до 500 тыс. рублей). Кроме того, пожар отвлекает сотрудников компании от вывоза мусора, а это чревато срывом рабочих графиков, что также на руку тем, кто хочет опорочить компанию.
По мнению Союза экологов РБ, такие интересанты есть. Председатель организации Александр Веселов заявил, что и его организацию пытались не раз вовлечь в кампанию по дискредитации и рейдерской атаке на «Дюртюлимелиоводстрой».
— Инициаторы этого долгоиграющего действа, проигравшие аукцион на регоператорство, при поддержке некоторых алчущих злата чиновников, начали свою игру еще в 2019 году и на наших глазах все эти события развивались в сторону создания и раздувания конфликта между республикой и региональным оператором. В результате ситуация все больше заходит в тупик и ее заложниками стал и сам регоператор ООО ДМВС, и его заказчик — Минэкологии РБ, и предприятия-отходообразователи, и органы местного самоуправления вкупе с населением, — отметил Александр Веселов в соцсетях.
В «Дюртюлимелиоводстрой» добавили, что в связи с инцидентом компании придется пойти на непредвиденные траты, чтобы нейтрализовать последствия. В частности, нужно купить грунт для предотвращения доступа кислорода и засыпки очага возгорания, нанять спецтехнику. При этом ликвидация подземного тления может занимать недели. Так, например, в 2020 году на полигоне ТКО в Нефтекамске произошла аналогичная ситуация (регоператор также заявил, что произошел поджог), в результате компании пришлось заплатить только за аренду техники 10 млн руб. При этом стоит учитывать не только экологический ущерб от горения мусора для близлежащих территорий, где проживают десятки тысяч жителей, но и потенциальную возможность того, что пожар может перекинуться на лес. Что касается последнего, разбушевавшаяся в этом году огненная стихия в Свердловской, Курганской, Тюменской областях показывает, что много для лесного пожара не нужно — за год площадь лесных пожаров в стране выросла на 56%.