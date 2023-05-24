Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете

По словам руководителя макрокатегорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и “Оборудование и товары для бизнеса” на “Авито” Ильи Дудковского, в случае с оборудованием для бизнеса сейчас существуют два основных канала для приобретения: через специализированные выставки, у известных компаний-поставщиков или с помощью онлайн-платформ. Последние - с изменением экономической ситуации - активно набирают популярность как среди отечественных производителей и поставщиков иностранного оборудования, так и среди представителей бизнеса, которые стремятся найти интересное предложение.