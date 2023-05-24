Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете

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Сегодня электронная коммерция, наряду с традиционными процессами купли-продажи, играет важную роль в развитии бизнеса. Интернет вступает в свои права как инструмент, который потребители и предприятия используют для изучения предложений, принятия решений о покупке и совершения транзакций, а продавцы - для привлечения клиентов и развития продаж.
По словам руководителя макрокатегорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и “Оборудование и товары для бизнеса” на “Авито” Ильи Дудковского, в случае с оборудованием для бизнеса сейчас существуют два основных канала для приобретения: через специализированные выставки, у известных компаний-поставщиков или с помощью онлайн-платформ. Последние - с изменением экономической ситуации - активно набирают популярность как среди отечественных производителей и поставщиков иностранного оборудования, так и среди представителей бизнеса, которые стремятся найти интересное предложение.
За последний год спрос на оборудование для бизнеса в интернете среди предпринимателей вырос на 25%. В основном таким способом пользуется малые и средние предприятия. Согласно данным “Авито”, с начала 2022 года количество объявлений о продаже оборудования и расходных материалов выросло в два раза, при этом почти 85% - это новые товары.
Эксперт обратил внимание: выбирая один из этих каналов, нужно понимать специфику самого оборудования.
«Что-то можно приобрести с использованием стандартных каналов доставки. В этом случае весь процесс покупки может занять несколько кликов. Но есть тяжелое промышленное оборудование с большой стоимостью, размерами, сложными комплектациями и настройками. Для такого оборудования интернет служит только для поиска надежного поставщика, сбора предложений, в дальнейшем сделка проходит в офлайн-формате», - сказал Дудковский.
По словам экономиста Ирека Галямова, представители другой стороны – продавцы, использующие интернет-площадки для сбыта продукции, предпочитают реализовывать оборудование в комплексе. Продажа целыми производственными линиями обусловлена невыгодностью раздельного сбыта.
«Это то же самое, как если бы у тебя было собственное кафе: там имеется кофемолка, кофеварка, другое специализированное оборудование. Неоптимально продавать все раздельно, поэтому, скорее всего, владелец решит продавать все вместе, как комплексный продукт», - объяснил экономист.
По словам Дудковского, часто онлайн-сервисы используются предпринимателями в ситуациях, когда есть задача оперативно закрыть потребность в нужном оборудовании, а текущие поставщики не могут этим обеспечить. В малом бизнесе, где нет таких каналов и налаженных условий, отмечает спикер, чаще всего к электронной коммерции прибегают, чтобы быстро сравнить разные источники и оперативно определиться с выбором.
«Прошлый год, с учетом изменения бизнес-процессов и цепочек поставок, был по большей части «экстренный». Бизнесу необходимо было в короткие сроки найти новые предложения, поставщиков. В связи с этим интерес к поиску необходимых предложений на онлайн-платформах стал заметно расти. Сегодня они позволяют оперативно проанализировать и выбрать подходящее по цене и условиям покупки оборудование», - сказал эксперт.
Кроме того, за счет выхода на интернет-площадки фиксируется тренд на расширение представленности на рынке отечественных производителей, которые до этого занимали узкую нишу и не имели возможности пробиться в большой рынок, либо не думали о расширении текущего производства. Из-за сложившейся политической ситуации и импортозамещения они активно начали искать каналы сбыта.
«Можно сказать, что онлайн-платформы становятся трамплином для развития нового бизнеса. Для небольших компаний нет возможности нанять большой штат продаж, участвовать во всех профильных мероприятиях и ездить по стране - появляется необходимость как можно быстрее тестировать различные подходы к продажам, собирать новые потенциальные заявки. В этом случае площадки, которые помогают бизнесу быстро выйти на рынок при небольших инвестициях и временных затратах, становятся очень интересными для таких компаний», - объяснил Дудковский.
Преимущества использования площадок электронной коммерции есть у обеих сторон потенциальной сделки, говорит эксперт. Для производителей такие сервисы привлекательны невысокой стоимостью использования – предприниматели могут попробовать новые подходы к продажам, разместить свои каталоги и начать привлекать покупателей. Для покупателей это возможность на одной площадке получить большое количество предложений от различных поставщиков, проследить их надежность по отзывам и оценкам, сравнить ценовые предложения, учитывая географическую представленность и стоимость возможных накладных расходов.