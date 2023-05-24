«Мне терять нечего»: стали известны новые подробности поножовщины в Башкирии

Одним из мотивов нападения могла стать обида, так как девятиклассника не пригласили на природу после официального празднования выпускного. Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан» со ссылкой на сестру одного из пострадавших парней. Она также отрицает то, что это нападавший оборонялся, так как ему, с ее слов, никто не угрожал.