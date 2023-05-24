«Мне терять нечего»: стали известны новые подробности поножовщины в Башкирии

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В минувший понедельник на озере недалеко от села Алаторка девятиклассник с ножом напал на своих сверстников. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц».
По версии следствия, в тот вечер несколько подростков отправились «на шашлыки» и в какой-то момент между тремя школьниками начался конфликт, в ходе которого 15-летний парень несколько раз ударил своих оппонентов ножом. К счастью, жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает.
Одним из мотивов нападения могла стать обида, так как девятиклассника не пригласили на природу после официального празднования выпускного. Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан» со ссылкой на сестру одного из пострадавших парней. Она также отрицает то, что это нападавший оборонялся, так как ему, с ее слов, никто не угрожал.
— Ему стало обидно. Он пришел с ножом. Со словам «мне терять нечего», ударил ножом в грудь второго человека. Представляете, сейчас все дети будут в школу ходить и у них будут ножи. Что это будет? , — приводит слова девушки «Мой Башкортостан».
Отметим, что ранее в СК РБ заявляли, что 15-летний парень сознался в содеянном и на данный момент с ним проводятся первоначальные следственные действия. Однако теперь свою вину девятиклассник отрицает, об этом он сообщил в социальных сетях, передает «Мой Башкортостан». Поддерживают школьника в этом и родственники, которые уверены, что его вынудили достать нож, так как он подвергался буллингу.
— Я один, кто не пил. На меня напали толпой. Мне пришлось. Не было вариантов, — утверждает сам подросток.
Семья несовершеннолетнего намерены в ближайшее время семья девятиклассника нанять адвоката.