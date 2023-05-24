Компания подсудимого экс-депутата Уфы Рамазанова требует миллиарды с Иосифа Рутмана

В материалах дела Арбитражного суда Башкирии отмечается, что в рамках иска были приняты обеспечительные меры к самому Иосифу Рутману, а также к его сестре Анне, руководству «Стерлитамакского нефтехимического завода», к кипрской компании «Риксфорт Ассэт Холдинг Лтд», «АОКС трейдинг Л.Л.С-ФЗ» из Объединенных Арабских Эмиратов, ООО «Открытые инвестиции», ООО «Ишимбайский известняк», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фитнес», ООО «Управление недвижимостью» и ООО «Таурус». Так, средства и имущества компаний были арестованы.