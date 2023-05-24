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Компания подсудимого экс-депутата Уфы Рамазанова требует миллиарды с Иосифа Рутмана

24 мая 2023, 14:36
Фото: 1MI

Экс-депутат Уфы взыскивает 9 млрд рублей с Иосифа Рутмана и аффилированных с ним лиц

Компания экс-депутата Горсовета Уфы Вадима Рамозанова «Ника» подала иск в суд на Иосифа Рутмана и аффилированных с ним лиц с целью взыскать с них убытки в размере 9 миллиардов рублей.

Московское АО «Компания „Ника“» направила в суд иск к экс-совладельцу ГК «Тау» Иосифу Рутману и ряду аффилированных с ним лиц. Сумма иска составила 9 миллиардов рублей, по данным «Ъ-Уфа», в сумму входят убытки ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и АО «Синтез-каучук» за 2019–2022 года.

Истец заявляет, что в этот период совершались невыгодные сделки в ущерб интересам двух предприятий, путем реализации нефтехимической продукции по заниженным ценами через компании за рубежом.

В материалах дела Арбитражного суда Башкирии отмечается, что в рамках иска были приняты обеспечительные меры к самому Иосифу Рутману, а также к его сестре Анне, руководству «Стерлитамакского нефтехимического завода», к кипрской компании «Риксфорт Ассэт Холдинг Лтд», «АОКС трейдинг Л.Л.С-ФЗ» из Объединенных Арабских Эмиратов, ООО «Открытые инвестиции», ООО «Ишимбайский известняк», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фитнес», ООО «Управление недвижимостью» и ООО «Таурус». Так, средства и имущества компаний были арестованы.

Ответчики заявили, что не имеют отношения к деятельности данных фирм и подали на решение башкирского суда апелляцию. Тем не менее в мае 18-й арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Заседание по иску состоится 15 июня в Арбитражном суде РБ.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», АО «Компания „Ника“» является непубличным и потому не раскрывает своих акционеров. Однако директором компании является экс-депутат Горсовета Уфы Вадим Рамазанов. На данный момент сам Рамазанов является подсудимым в деле башкирских прокуроров Олега Горбунова и Рамиля Гарифуллина, которым вменяют получение взяток от экс-депутата в размере 18 и 5,5 миллионов рублей соответственно.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Суд#Деньги
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