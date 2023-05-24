Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке

Во время посещения Оренбурга с концертом российский певец Олег Газманов побывал на солёных озёрах. Как сообщает местная газета «Илецкая защита», во время посещения курорта Газманов даже попробовал на вкус воду в озёрах, чтобы удостовериться в их солености. На озере Дунино знаменитый артист открыл для себя красных рачков Артемия Салина — единственных обитателей бромного озера.



— Бессмертные рачки плавают здесь. Видимо потому, что такая вода — целебная, — высказался Газманов на видео, которые разошлись в соцсетях.