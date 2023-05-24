Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Во время посещения Оренбурга с концертом российский певец Олег Газманов побывал на солёных озёрах. Как сообщает местная газета «Илецкая защита», во время посещения курорта Газманов даже попробовал на вкус воду в озёрах, чтобы удостовериться в их солености. На озере Дунино знаменитый артист открыл для себя красных рачков Артемия Салина — единственных обитателей бромного озера.
— Бессмертные рачки плавают здесь. Видимо потому, что такая вода — целебная, — высказался Газманов на видео, которые разошлись в соцсетях.
Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к такому поведению народного артиста России. Некоторые назвали пробу воды из озера «уринотерапией», объяснив это тем, что отдыхающие якобы справляют нужду прямо в воду.
— Жемчужина Оренбуржья? Да туда полРоссии нужду справляли)))), — пишет пользователь Alex Alex.
— Приехал? Молодец. Пусть едет дальше. Он себя пиарит, — считает Наталья Ч.
— О нет, почему вы не предупредили человека, что озеро соленое из-за того, что туда писают, — пошутила Анастасия Р.
— Там только с болячками едут купаться для оздоровления. Я туда даже купаться брезгаю ездить, — призналась Людмила С.
— Он же не глупый, знает. Чего прицепились., — защитила Газманова Юлия.
— Человек отдыхать приехал, а вы как звери, блин, — также защитила певца Ирина В.
— Думаю, что попить из сортира и из этого озера — разница небольшая будет, — поделился мнением Станислав И.
— Жить будет, вы же все живы, — успокоил комментаторов пользователь Пафик Ч.
Так, Юлия С. отметила, что «лет 20 назад на озерах Соль-Илецка реально было безопасно — концентрированный раствор соли и микроэлементов был, по берегам не песок, а соль». Сейчас, по ее мнению, уже «не то».
Другие же комментаторы посчитали, что после визита Газманова цены на курорте заметно скакнут вверх.
— Ну все, теперь цены поднимут до крымских! , — посчитала другая пользовательница.
— Ну всё, ждём в сезон повышения цен, там же был сам Олег Газманов, да ещё и воды испил из лужи этой, — предположила Ксения Ш.
Ранее курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура, а водолазы нашли на дне озер очень опасные находки, включая трупы животных.