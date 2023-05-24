Известный на всю страну певец попробовал воду из озер в Соль-Илецке

Газманов попробовал воду из озер в Соль-Илецке перед поездкой в Уфу

Олег Газманов посетил соленые озера Соль-Илецка, попробовал их на вкус, а также высказался о единственных обитателях бромного озера. Все было запечатлено на видео, которые разошлись в соцсетях