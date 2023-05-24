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Известный на всю страну певец попробовал воду из озер в Соль-Илецке

24 мая 2023, 09:09
Фото: 1MI

Газманов попробовал воду из озер в Соль-Илецке перед поездкой в Уфу

Олег Газманов посетил соленые озера Соль-Илецка, попробовал их на вкус, а также высказался о единственных обитателях бромного озера. Все было запечатлено на видео, которые разошлись в соцсетях

Сегодня, 24 мая, в сети появились видеозаписи с участием известного певца Олега Газманова. На кадрах музыкант находится в Соль-Илецке и пробует на вкус воду из соленых озер. 

Видео: телеграм-канал "Оренбургский городовой"

Кроме того, на озере Дунино Олег Газманов обнаружил красных рачков Артемия Салина. Находку певец также не оставил без внимания.

— Бессмертные рачки, потому что никто не видит, как они умирают, ползают туда-сюда. Видимо, потому что вот такая вода целебная, — сказал Олег Газманов.

Интересно оценил ли Олег Газаманов арт-объект «Арбундинг» на площади Персиянова, которым уже заинтересовалась прокуратура? 

Известно, что в Соль-Илецк Олег Газманов был проездом с концертов в Оренбургской области. К слову, 25 мая певец выступит и в Уфе.

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