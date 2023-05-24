Известный на всю страну певец попробовал воду из озер в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Сегодня, 24 мая, в сети появились видеозаписи с участием известного певца Олега Газманова. На кадрах музыкант находится в Соль-Илецке и пробует на вкус воду из соленых озер.
Кроме того, на озере Дунино Олег Газманов обнаружил красных рачков Артемия Салина. Находку певец также не оставил без внимания.
— Бессмертные рачки, потому что никто не видит, как они умирают, ползают туда-сюда. Видимо, потому что вот такая вода целебная, — сказал Олег Газманов.
Интересно оценил ли Олег Газаманов арт-объект «Арбундинг» на площади Персиянова, которым уже заинтересовалась прокуратура?
Известно, что в Соль-Илецк Олег Газманов был проездом с концертов в Оренбургской области. К слову, 25 мая певец выступит и в Уфе.