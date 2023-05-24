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Из Уфы появятся новые рейсы на побережье Средиземного моря

24 мая 2023, 15:06
Фото: 1MI

С 27 мая увеличится количество авиарейсом из Уфы на Средиземноморское побережье

Дополнительные авиарейсы на Средиземноморское побережье Турции будут выполняться ежедневно с 27 мая, сообщили в аэропорту Уфы.

На этой неделе, с 27 мая, увеличат количество авиарейсов в Анаталию. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, выполнять перелеты будет авиакомпания Corendon Airlines ежедневно на судне Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел. 

Напомним, что улететь из Уфы в Анталию также можно еще тремя авиакомпаниями, среди которых «Аэрофлот», Red Wings и Southwind Airlines.

Ранее мы сообщали о дополнительных рейсах из Уфы в Стамбул. Улететь в крупнейший город Турции авиакомпанией Red Wings можно будет не только по понедельникам и пятницам, но и по средам. 

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#Элина Сайфранова
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