Из Уфы появятся новые рейсы на побережье Средиземного моря

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
На этой неделе, с 27 мая, увеличат количество авиарейсов в Анаталию. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, выполнять перелеты будет авиакомпания Corendon Airlines ежедневно на судне Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел.
Напомним, что улететь из Уфы в Анталию также можно еще тремя авиакомпаниями, среди которых «Аэрофлот», Red Wings и Southwind Airlines.
Ранее мы сообщали о дополнительных рейсах из Уфы в Стамбул. Улететь в крупнейший город Турции авиакомпанией Red Wings можно будет не только по понедельникам и пятницам, но и по средам.