Главу «Викимедиа РУ» могут лишить должности

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью RTVI заявил, что «Русская Википедия» будет размещена на российских серверах, а управление на себя возьмет российское юрлицо.
В то же время Станислав Козловский, исполнительный директор НП «Викимедиа РУ», отметил, что пока никаких решений о лишении Медейко полномочий не принято, однако вечером 24 мая руководство НП обсудит этот вопрос.
В свою очередь, Горелкин выразил надежду на то, что «Рувики» не нарушит российское законодательство и не повторит "странных танцев" из проекта «Википедия».