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Главу «Викимедиа РУ» могут лишить должности

24 мая 2023, 13:37
Глава «Викимедиа РУ», Владимир Медейко, может быть лишен должности из-за новостей о создании аналога российской «Википедии» - «Рувики».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью RTVI заявил, что «Русская Википедия» будет размещена на российских серверах, а управление на себя возьмет российское юрлицо.

В то же время Станислав Козловский, исполнительный директор НП «Викимедиа РУ», отметил, что пока никаких решений о лишении Медейко полномочий не принято, однако вечером 24 мая руководство НП обсудит этот вопрос.

В свою очередь, Горелкин выразил надежду на то, что «Рувики» не нарушит российское законодательство и не повторит "странных танцев" из проекта «Википедия».

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