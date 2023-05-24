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Экономический эффект «Башнефти» от внедрения передовых решений составил 5,4 млрд руб

24 мая 2023, 09:40
Фото: 1MI
По итогам 2022 года предприятия АНК «Башнефть» по добыче нефти и газа (входят в структуру «Роснефти») в результате реализации программы производственной эффективности получили экономический эффект в размере 5,4 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

За 2022 год «Башнефть-Полюс» реализовала 42 проекта, повышающих производственную эффективность. В их числе — перевод энергоснабжения от внешних сетей на временный энергоцентр, который работает на попутном нефтяном газе. Это позволило сократить углеродный след от производственной деятельности предприятия и повысить эффективность энергоснабжения промышленных объектов.

В «Башнефть-Добыче» наибольший результат принесла инициатива повторного гидроразрыва с гидропескоструйной перфорацией на горизонтальных скважинах. За счет повторного воздействия на пласт удалось увеличить приток нефти.

Повышение производственной эффективности — один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Компания проводит масштабную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений, которые позволяют снижать объемы потребления энергоресурсов.

Напомним, АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны. Ключевые добычные активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. «Башнефть» также ведет разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области и Республики Татарстан.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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