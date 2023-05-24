Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят закон о безопасном использовании дымоходов

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, данный проект направлен на создание безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также соответствующего состояния вентиляционных и дымовых каналов. Он также отметил, что с данной проблемой могут столкнуться как жители старых домов малоэтажной застройки, так и новых домов, где были допущены нарушения при строительстве и монтаже систем.