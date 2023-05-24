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Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят закон о безопасном использовании дымоходов

24 мая 2023, 07:15
Фото: 1MI
В Башкирии усилят контроль за безопасностью газового оборудования и состоянием дымоходов и вентканалов. Соответствующий законопроект депутаты регионального Госсобрания рассмотрят в ходе пленарного заседания 25 мая.

Власти Башкирии намерены усилить контроль за безопасностью газового оборудования и состоянием дымоходов, а также вентканалов. Соответствующий законопроект депутаты регионального Госсобрания рассмотрят в ходе пленарного заседания 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, данный проект направлен на создание безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также соответствующего состояния вентиляционных и дымовых каналов. Он также отметил, что с данной проблемой могут столкнуться как жители старых домов малоэтажной застройки, так и новых домов, где были допущены нарушения при строительстве и монтаже систем. 

— Нарушения в этой сфере могут иметь трагические последствия. Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа с обрушением целых подъездов и гибелью людей. Не все осознают масштаб, но столь же опасны неисправные дымоходы и вентканалы, а это очень распространенная на сегодня проблема, — заявил Толкачев.

Государственный жилищный надзор, о котором ведется речь в документе, будет включать в себя соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами обязательные требования, которые будут применены к безопасному использованию и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Напомним, что уфимцы, у которых в домах вот уже два месяца нет горячей воды из-за отсутствия газа, вышли к зданию администрации города с плакатами. Массовое отключение газа проводилось в историческом центре Уфы: в Советском районе, в домах на улицах 8 Марта, Революционной, 50-летия Октября, Мингажева. В результате сотни уфимцев остались без газа и тепла.

Напомним, в январе этого года было возбуждено уголовное дело из-за отсутствия газа в жилых домах по улицам 8 Марта, Революционная, 50-летия Октября, Мингажева и прочих. В этих домах наличие горячей воды полностью зависит от наличия газа, из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов остались без газа, а значит и без горячей воды.

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