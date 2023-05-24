Даурен Абеуов: Покупка лекарственных препаратов через маркетплейсы позволит экономить

Руководитель маркетплейса привел пример, что при поиске на «Здравсити» средства от язвы и гастрита пользователю предлагается примерно 40 видов препаратов, в основе которых лежит одно и то же МНН. Стоимость этих товаров варьируется от 65 до 400 рублей. Динамика цен также отличается. Например, средняя стоимость упаковки импортных препаратов для лечения ОРЗ и ОРВИ с начала прошлого года возросла на 82%, а товары той же категории отечественных производителей, напротив, стали дешевле на 32%.