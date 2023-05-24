Даурен Абеуов: Покупка лекарственных препаратов через маркетплейсы позволит экономить

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Так, Воронежстат каждую неделю мониторит стоимость медикаментов. Результаты этого мониторинга показывают, что с января 2022 года в аптеках Воронежской области некоторые лекарства подорожали почти в 2,5 раза. Например, “Ренгалин” в начале прошлого года в среднем стоил 120,17 рубля. В апреле 2023 года его стоимость составила 296,03 рубля. Анальгин российского производства за этот период подорожал на 67%, а валидол – на 35%, пишет moe-online.
В сложившейся ситуации пациенты вынуждены научиться распределять средства таким образом, чтобы траты на лекарства оставались посильными для бюджета семьи. Как вариант – можно вместе с лечащим врачом подбирать аналоги медикаментов на основе их международного непатентованного наименования (МНН).
«Это дает большую свободу пациентам – они могут выбирать препарат, ориентируясь на свои финансовые возможности. Если мы говорим о массовом коммерческом сегменте лекарств, то на рынке, как правило, представлены препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом», – рассказал директор департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов.
Руководитель маркетплейса привел пример, что при поиске на «Здравсити» средства от язвы и гастрита пользователю предлагается примерно 40 видов препаратов, в основе которых лежит одно и то же МНН. Стоимость этих товаров варьируется от 65 до 400 рублей. Динамика цен также отличается. Например, средняя стоимость упаковки импортных препаратов для лечения ОРЗ и ОРВИ с начала прошлого года возросла на 82%, а товары той же категории отечественных производителей, напротив, стали дешевле на 32%.
Эксперт отмечает, что врачи далеко не всегда назначают препараты по МНН. Результаты исследования агентства Ipsos за 2022 год показывают, что в России врачи предпочитают прописывать препараты конкретных брендов. Чаще всего так поступают педиатры, урологи и гинекологи. Доля их назначений по МНН составляет не более 10%.
В то же время положения приказа Минздрава России № 1094н от 24 ноября 2021 года содержат предписания по назначению медикаментов по МНН. Медработник может прописать в плане лечения или рецепте торговое наименование только в том случае, если МНН отсутствует.
Таким образом, пациент может попросить врача указать в назначении не определенный препарат, а МНН с описанием схемы приема и дозировки, и только после этого выбрать лекарство. Абеуов рекомендует приобретать медикаменты через интернет-сервисы. Товары можно забрать в удобном аптечном пункте или заказать через службу доставки.
На сайте или в приложении пользователь может получить полный перечень препаратов по действующему веществу, а также все возможные формы выпуска и дозировки лекарств от разных производителей. Получить товары через маркетплейс «Здравсити» можно в 81 регионе страны.