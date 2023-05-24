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Даурен Абеуов: Покупка лекарственных препаратов через маркетплейсы позволит экономить

24 мая 2023, 08:39
Фото: пресс-служба АО ЦВ Протек
Согласно опубликованным в конце апреля результатам исследования фонда «Общественное мнение», 62% опрошенных из 53 субъектов России отметили подорожание лекарств, которые они постоянно покупали на протяжении последнего года. Официальная статистика подтверждает то же самое.

Так, Воронежстат каждую неделю мониторит стоимость медикаментов. Результаты этого мониторинга показывают, что с января 2022 года в аптеках Воронежской области некоторые лекарства подорожали почти в 2,5 раза. Например, “Ренгалин” в начале прошлого года в среднем стоил 120,17 рубля. В апреле 2023 года его стоимость составила 296,03 рубля. Анальгин российского производства за этот период подорожал на 67%, а валидол – на 35%, пишет moe-online.

В сложившейся ситуации пациенты вынуждены научиться распределять средства таким образом, чтобы траты на лекарства оставались посильными для бюджета семьи. Как вариант – можно вместе с лечащим врачом подбирать аналоги медикаментов на основе их международного непатентованного наименования (МНН).

«Это дает большую свободу пациентам – они могут выбирать препарат, ориентируясь на свои финансовые возможности. Если мы говорим о массовом коммерческом сегменте лекарств, то на рынке, как правило, представлены препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом», – рассказал директор департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов.

Руководитель маркетплейса привел пример, что при поиске на «Здравсити» средства от язвы и гастрита пользователю предлагается примерно 40 видов препаратов, в основе которых лежит одно и то же МНН. Стоимость этих товаров варьируется от 65 до 400 рублей. Динамика цен также отличается. Например, средняя стоимость упаковки импортных препаратов для лечения ОРЗ и ОРВИ с начала прошлого года возросла на 82%, а товары той же категории отечественных производителей, напротив, стали дешевле на 32%.

Эксперт отмечает, что врачи далеко не всегда назначают препараты по МНН. Результаты исследования агентства Ipsos за 2022 год показывают, что в России врачи предпочитают прописывать препараты конкретных брендов. Чаще всего так поступают педиатры, урологи и гинекологи. Доля их назначений по МНН составляет не более 10%.

В то же время положения приказа Минздрава России № 1094н от 24 ноября 2021 года содержат предписания по назначению медикаментов по МНН. Медработник может прописать в плане лечения или рецепте торговое наименование только в том случае, если МНН отсутствует.

Таким образом, пациент может попросить врача указать в назначении не определенный препарат, а МНН с описанием схемы приема и дозировки, и только после этого выбрать лекарство. Абеуов рекомендует приобретать медикаменты через интернет-сервисы. Товары можно забрать в удобном аптечном пункте или заказать через службу доставки.

На сайте или в приложении пользователь может получить полный перечень препаратов по действующему веществу, а также все возможные формы выпуска и дозировки лекарств от разных производителей. Получить товары через маркетплейс «Здравсити» можно в 81 регионе страны.

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