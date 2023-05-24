Четыре человека погибли в пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Крупном пожаре в Благоварском районе республики погибло четыре человека. Предварительно, трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что инцидент произошел ночью 24 мая в селе Старокучурбаево. По улице Цветочная открытым пламенем горели жилой дом, а также нежилые помещения: баня и сарай. На тушение подано 2 пожарных ствола. Пожар локализован на площадь 79 кв.метров.
Проливка и разбор конструкций продолжается. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
— По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на место выехал заместитель начальника Главного управления, а также оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. На месте работают дознаватели МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.