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Четыре человека погибли в пожаре в Башкирии

24 мая 2023, 03:17
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Трое взрослых и один ребёнок погибли в пожаре в Башкирии в ночь на 24 мая

Прошлой ночью в одном из сёл Благоварского района загорелись жилой дом, сарай и баня

В Крупном пожаре в Благоварском районе республики погибло четыре человека. Предварительно, трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 24 мая в селе Старокучурбаево. По улице Цветочная открытым пламенем горели жилой дом, а также нежилые помещения: баня и сарай. На тушение подано 2 пожарных ствола. Пожар локализован на площадь 79 кв.метров.

Видео: Пресс-служба МЧС по РБ

Проливка и разбор конструкций продолжается. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

— По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на место выехал заместитель начальника Главного управления, а также оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. На месте работают дознаватели МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.
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