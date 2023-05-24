Четыре человека погибли в пожаре в Башкирии

Сообщается, что инцидент произошел ночью 24 мая в селе Старокучурбаево. По улице Цветочная открытым пламенем горели жилой дом, а также нежилые помещения: баня и сарай. На тушение подано 2 пожарных ствола. Пожар локализован на площадь 79 кв.метров.