Бывшему инспектору ГИБДД в Уфе назначен приговор по делу о вымогательстве

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, суд установил, что экс-госавтоинспектор, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый жительницей Уфы. Мужчина угрожал женщине составить протокол за отказ в прохождении медицинского освидетельствования, хотя она не совершала никакого правонарушения.
По версии следствия, которую подтвердил суд, бывший инспектор потребовал от женщины передать ему 15 тысяч рублей, чтобы "замять" дело. Из-за угроз уфимка перевела указанную сумму.
В ходе судебного разбирательства бывший сотрудник ГИБДД частично признал свою вину. Он был уволен из органов внутренних дел. Советский районный суд Уфы приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, пишет “КП-Уфа”.
Суммируя все совершенные преступления, обвиняемый получил общий срок 9,5 лет в колонии строгого режима, а также лишился права занимать должности на государственной службе в органах МВД на протяжении 7 лет, сообщили в прокуратуре Башкирии.