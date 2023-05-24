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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:28

Бывшему инспектору ГИБДД в Уфе назначен приговор по делу о вымогательстве

24 мая 2023, 14:27
Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, который был обвинен в вымогательстве взятки в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, суд установил, что экс-госавтоинспектор, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый жительницей Уфы. Мужчина угрожал женщине составить протокол за отказ в прохождении медицинского освидетельствования, хотя она не совершала никакого правонарушения.

По версии следствия, которую подтвердил суд, бывший инспектор потребовал от женщины передать ему 15 тысяч рублей, чтобы "замять" дело. Из-за угроз уфимка перевела указанную сумму.

В ходе судебного разбирательства бывший сотрудник ГИБДД частично признал свою вину. Он был уволен из органов внутренних дел. Советский районный суд Уфы приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, пишет “КП-Уфа”.

Суммируя все совершенные преступления, обвиняемый получил общий срок 9,5 лет в колонии строгого режима, а также лишился права занимать должности на государственной службе в органах МВД на протяжении 7 лет, сообщили в прокуратуре Башкирии.

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