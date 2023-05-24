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Бренд инструментов Denzel вошел в пятерку рейтинга вовлеченности страницы ВКонтакте

24 мая 2023, 13:57
Фото: 1MI
Социальная сеть «ВКонтакте» оказалась одной из наиболее популярных и универсальных для бизнеса после того, как Россию покинули западные площадки.

Сейчас платформа демонстрирует стремительное развитие: здесь появились новые разделы – «VK Клипы», истории, стало больше возможностей для размещения таргетированной рекламы. Изменения привели к увеличению средней месячной аудитории на 6,9%. Зафиксирован рост числа пользователей до рекордных 76,9 миллиона, количество созданных в России сообществ выросло на 28%, а охват соцсетью российской интернет-аудитории в сентябре прошлого года достиг уровня 85%. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Крупные компании также увеличивают присутствие в VK. Сеть стала для маркетологов удобным инструментом, который они используют для взаимодействия с аудиторией, отслеживания реакции пользователей, обеспечения обратной связи и решения проблем, что в конечном итоге способствует увеличению продаж. Подобная стратегия, по мнению экспертов, повышает уровень лояльности клиентов.

Недавно посвященный маркетингу Telegram-канал New Media обнародовал новый рейтинг вовлеченности, основанный на числе подписчиков, которые ежедневно взаимодействуют со страницей. Он был составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. На первом месте топ-20 оказалось сообщество сети кофеен One Price Coffee. Показатель вовлеченности в их группе превысил 50%, а количество подписчиков составило 11,5 тысячи. Второе место занял бренд инструмента и силового оборудования Denzel. У компании более 70 тысяч подписчиков, а показатель их вовлеченности превышает 12%.

«Мы из месяца в месяц увеличиваем аудиторию сообщества «Denzel Россия» во «ВКонтакте» и в других социальных сетях. VК – основная площадка, где на нас подписано больше всего пользователей, и к ней у нас особое внимание», – так отреагировал на достижение глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов. По его словам, залогом успеха для бренда является разнообразие контента: от экспертных материалов, обзоров инструментов и оборудования до коротких роликов с DIY-лайфхаками. Кроме того, Козлов подчеркнул, что в компании поддерживают непрерывную коммуникацию с аудиторией в комментариях и сообщениях. А если подписчики задают вопросы, зная, что точно получат ответ, то это всегда положительно отражается на росте вовлеченности.

Стоит отметить, что в топ-5 вовлеченности включили также продуктовые сети «Вкусвилл» (7,09%) и «Дикси» (6,22%).

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