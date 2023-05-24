Бренд инструментов Denzel вошел в пятерку рейтинга вовлеченности страницы ВКонтакте

«Мы из месяца в месяц увеличиваем аудиторию сообщества «Denzel Россия» во «ВКонтакте» и в других социальных сетях. VК – основная площадка, где на нас подписано больше всего пользователей, и к ней у нас особое внимание», – так отреагировал на достижение глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов. По его словам, залогом успеха для бренда является разнообразие контента: от экспертных материалов, обзоров инструментов и оборудования до коротких роликов с DIY-лайфхаками. Кроме того, Козлов подчеркнул, что в компании поддерживают непрерывную коммуникацию с аудиторией в комментариях и сообщениях. А если подписчики задают вопросы, зная, что точно получат ответ, то это всегда положительно отражается на росте вовлеченности.