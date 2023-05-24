«Башнефть» увеличивает импортонезависимость

Добавим, что программа по изготовлению критически важных запасных частей для динамического оборудования уфимского нефтеперерабатывающего комплекса стартовала в 2021 году. В первую очередь речь идет о деталях насосно-компрессорного оборудования ведущих иностранных производителей. В текущем году планируемый объем поставки запасных частей, которые сделают для нужд «Башнефти» в рамках программы по импортозамещению, вырос более, чем вдвое. Также одновременно реализуется пилотный проект АНК «Башнефть» и института «РН-БашНИПИнефть» по 3D-сканированию и 3D-печати деталей из полимеров. На первом этапе будут изготавливаться запасные части для некритичного применения, после планируется перейти к печати более сложных запчастей.