«Башнефть» увеличивает импортонезависимость

Posted 24 мая 2023, 07:11
Published 24 мая 2023, 07:11
Modified 24 мая 2023, 07:11
Updated 24 мая 2023, 07:11
— Мы проводим выставку в непростое время для нефтегазохимической отрасли. Она выдержала наиболее сильный санкционный удар. И представленные сегодня проекты говорят о том, что отрасль развивается, идет вперед, предлагает новые научные методы и продукты, — подчеркнул Радий Хабиров на пленарном заседании.
Генеральный директор АНК «Башнефть» Андрей Лазеев рассказал, что для импортозамещения комплектующих применялся высокотехнологичный подход 3D-сканирования с использованием отечественного оборудования. В частности, метод позволяет создавать высокоточную цифровую трехмерную модель, на основе которой российскими предприятиями изготавливаются аналоговые запчасти. При этом отечественные аналоги не уступают по техническим характеристикам и качеству зарубежным. Всего в 2022–2023 гг. обеспечено импортозамещение свыше 700 видов (более 4500 шт.) уникальных деталей, это почти треть от общей потребности в импортных запчастях.
Добавим, что программа по изготовлению критически важных запасных частей для динамического оборудования уфимского нефтеперерабатывающего комплекса стартовала в 2021 году. В первую очередь речь идет о деталях насосно-компрессорного оборудования ведущих иностранных производителей. В текущем году планируемый объем поставки запасных частей, которые сделают для нужд «Башнефти» в рамках программы по импортозамещению, вырос более, чем вдвое. Также одновременно реализуется пилотный проект АНК «Башнефть» и института «РН-БашНИПИнефть» по 3D-сканированию и 3D-печати деталей из полимеров. На первом этапе будут изготавливаться запасные части для некритичного применения, после планируется перейти к печати более сложных запчастей.
— В «Башнефти» вопрос повышения производственной эффективности и технологического суверенитета является приоритетным, — добавил Андрей Лазеев. — Так, при активном участии наших специалистов создано инновационное отечественное оборудование в области геофизических исследований скважин, которые позволяют выявлять ранее не открытые залежи нефти на зрелых месторождениях.
Также руководитель компании отметил, что продолжается успешное развитие проекта «Цифровое месторождение», который позволяет удаленно задавать параметры нефтедобычи, к нему подключено уже более 5,5 тысяч скважин. Кроме того, год назад «Башнефть» запустила производство собственных катализаторов гидрокрекинга на базе стерлитамакского предприятия «РН-Кат», ранее они поставлялись исключительно из-за рубежа.