Загоревшийся автобус, поножовщина на шашлыках и скандал в спортивной школе в Уфе

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Сегодня стало известно о задержании тренера спортивной школы олимпийского резерва по подозрении в развращении своих несовершеннолетних подопечных. В частности сообщалось о том, что одну девочку тренер якобы «лапал», а вторую — якобы изнасиловал. Ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы. В пресс-службе СК Mkset подтвердили, что в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям за «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас он задержан. О том, что ещё известно об обвиняемом, Mkset рассказывал здесь.
Сегодня, 23 мая в 12:00 на Оренбургском тракте загорелся автобус, в салоне которого находилось 50 детей. В пресс-службе МЧС РБ уточнили, что детей перевозили в один из детских лагерей. По информации источника Mkset, речь идет о детском лагере «Черемушки». Напомним, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Происшествие, к счастью, обошлось без жертв. Детей успели эвакуировать в безопасное место, а после за ними приехал резервный автобус. Обстоятельства произошедшего на дороге устанавливаются.
Ефрейтору Марселю Кандарову из Башкирии смягчили наказание за неявку к месту службы. При прохождении военной службы по контракту в связи с нежеланием участвовать в спецоперации молодой человек не явился к месту службы. Ранее Уфимский гарнзионный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По решению Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, Кандаров приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В Иглинском районе республики вылазка на природу едва не закончилась трагедией для двух подростков. В ходе конфликта сверстник нанес им несколько ударов ножом. Инцидент произошел вечером 22 мая на берегу озера неподалеку от села Алаторка. Несколько подростков решили пожарить шашлыки на природе. В какой-то момент между тремя несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил ножом оппонентов.
Курултай Башкирии вновь займется доработкой законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Ранее Госдума уже дважды отклоняла данный законопроект. Примечательно, что при дальнейшей доработке законопроекта планируется учесть позицию религиозных конфессий. В частности, ранее против предложенного депутатами Курултая законопроекта, в том числе высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его словам, принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.
В Уфе по адресу ул. Кирова, 99/2 обрушился фасад. По их словам, обрушение фасада произошло сегодня около 4 часов утра. Отмечается, что ранее жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить проблемы с фасадом жилого дома, но безрезультатно.