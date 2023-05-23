Загоревшийся автобус, поножовщина на шашлыках и скандал в спортивной школе в Уфе

Сегодня стало известно о задержании тренера спортивной школы олимпийского резерва по подозрении в развращении своих несовершеннолетних подопечных. В частности сообщалось о том, что одну девочку тренер якобы «лапал», а вторую — якобы изнасиловал. Ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы. В пресс-службе СК Mkset подтвердили, что в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям за «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас он задержан. О том, что ещё известно об обвиняемом, Mkset рассказывал здесь.