Врач предупреждает о серьезных проблемах со здоровьем при популярных диетах

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В интервью "Газете.Ru" он заявил, что многие препараты для снижения веса могут представлять угрозу для жизни, пишет газета “Известия”.
Кутушов отметил, что некоторые методы биохакинга, направленные на изменение пищевых привычек, также могут быть вредными. Например, диета, основанная только на потреблении минеральной воды и других жидкостей, может привести к снижению веса, но существенно негативно сказаться на обмене веществ, пищеварении, иммунитете, функции печени и желчного пузыря.
Врач также предостерег от моно-диет, таких как гречневая, шоколадная и другие, указав, что они не обеспечивают полноценного похудения и могут негативно сказаться на качестве кожи и общем здоровье.
Кроме того, Кутушов напомнил о вреде лимонной и водной диет, которые имеют отрицательное воздействие не только на внутреннее состояние организма, но и на внешний вид.
Специалист заключает, что низкокалорийные диеты также представляют опасность, подобную водным диетам.