Врач предупреждает о серьезных проблемах со здоровьем при популярных диетах

Кутушов отметил, что некоторые методы биохакинга, направленные на изменение пищевых привычек, также могут быть вредными. Например, диета, основанная только на потреблении минеральной воды и других жидкостей, может привести к снижению веса, но существенно негативно сказаться на обмене веществ, пищеварении, иммунитете, функции печени и желчного пузыря.