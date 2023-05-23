В Уфе женщина попыталась обманом завладеть квартирой своей племянницы-инвалида

Сообщается, что тетя девушки, которая является инвалидом второй группы, , злоупотребляя ее доверием, склонила пострадавшую подписать отказ от вступления в наследство, оставленного ей отцом. Вследствие этого девушка утратила право собственности на жилье. Отдельно подчеркивается, что на момент подписания документов девушка проходила курс лечения, в связи с чем могла находиться под воздействием препаратов.