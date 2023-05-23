В Уфе женщина попыталась обманом завладеть квартирой своей племянницы-инвалида

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В Уфе возбуждено уголовное дело в о отношении обманом завладевшей жилплощадью своей племянницы-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что тетя девушки, которая является инвалидом второй группы, , злоупотребляя ее доверием, склонила пострадавшую подписать отказ от вступления в наследство, оставленного ей отцом. Вследствие этого девушка утратила право собственности на жилье. Отдельно подчеркивается, что на момент подписания документов девушка проходила курс лечения, в связи с чем могла находиться под воздействием препаратов.
— В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления обстоятельств перехода права собственности и других причин и условий, которые способствовали произошедшему. По результатам расследования ситуации будет дана правовая оценка, — прокомментировали в ведомстве.