mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Изображение материала

В Уфе женщина попыталась обманом завладеть квартирой своей племянницы-инвалида

23 мая 2023, 14:34
Фото: 1MI
Женщине предъявлены обвинения по статье о мошенничестве

В Уфе возбуждено уголовное дело в о отношении обманом завладевшей жилплощадью своей племянницы-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что тетя девушки, которая является инвалидом второй группы, , злоупотребляя ее доверием, склонила пострадавшую подписать отказ от вступления в наследство, оставленного ей отцом. Вследствие этого девушка утратила право собственности на жилье. Отдельно подчеркивается, что на момент подписания документов девушка проходила курс лечения, в связи с чем могла находиться под воздействием препаратов.

— В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления обстоятельств перехода права собственности и других причин и условий, которые способствовали произошедшему. По результатам расследования ситуации будет дана правовая оценка, — прокомментировали в ведомстве.
#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы#Новости Башкирии
Подпишитесь
Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц
Сегодня, 10:06
Ефрейтора из Башкирии приговорили к тюремному сроку за неявку к месту службы
Сегодня, 10:23
Куда ехали дети, которые едва не сгорели в автобусе в Уфе
Сегодня, 08:38
В мэрии Уфы рассказали о тренере, которого обвиняют в развращении школьниц
Сегодня, 10:16
В Уфе срочно эвакуировали сотрудников Дома печати
Сегодня, 06:55
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17