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Десятки детей оказались в огненной ловушке в Уфе

23 мая 2023, 08:04
Фото: МЧС РБ

На Оренбургском тракте в Уфе загорелся автобус с 50 детьми в салоне

ЧП произошло сегодня на Оренбургском тракте, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Сегодня, 23 мая в 12:00 на Оренбургском тракте загорелся автобус, в салоне которого находилось 50 детей. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, на место были направлены экстренные службы. 

Было установлено, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Горение потушено. 

К счастью, пострадавших нет, находившиеся в салоне дети были эвакуированы в безопасное место. Позже за ними приехал резервный автобус и доставил в пункт назначения. 

Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. 

#Элина Сайфранова
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