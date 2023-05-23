Десятки детей оказались в огненной ловушке в Уфе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Сегодня, 23 мая в 12:00 на Оренбургском тракте загорелся автобус, в салоне которого находилось 50 детей. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, на место были направлены экстренные службы.
Было установлено, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Горение потушено.
К счастью, пострадавших нет, находившиеся в салоне дети были эвакуированы в безопасное место. Позже за ними приехал резервный автобус и доставил в пункт назначения.
Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.