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В Уфе создадут силы гражданской обороны

23 мая 2023, 15:11
Фото: 1MI
Руководителям спасательных служб и организаций Уфы рекомендовано организовать работу в этом направлении.

В Уфе создадут силы гражданской обороны и поддержании их в состоянии готовности. Соответствующее постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева было опубликовано сегодня, 23 мая, на сайте городской администрации. 

Согласно документу, органы управления должны обеспечить устойчивое, непрерывное, оперативное и скрытное управление гражданской обороной. В данном случае "скрытность" подразумевает комплекс мер по сохранению «в тайне от противника сведений, используемых в управлении силами, организациями и объектами». Методическое руководство над созданием, оснащением и поддержанием систем управления гражданской обороны в готовности возложено на МЧС. Управление гражданской обороны будет осуществлять мэр Уфы, специально уполномоченным для решения задач ГО в городе органом определено Управление гражданской защиты.

В числе основных задач спасательных служб в области гражданской защиты выделяют такие, как оповещение население, выдача средств индивидуальной защиты, обслуживание защитных сооружений, проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах и ЧС. Также к ним отнесли восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших из-за ЧС, срочное восстановление функционирования коммунальной инфраструктуры и срочное захоронение трупов в военное время.

#Новости Уфы#Общество#Город
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