В Уфе создадут силы гражданской обороны

В числе основных задач спасательных служб в области гражданской защиты выделяют такие, как оповещение население, выдача средств индивидуальной защиты, обслуживание защитных сооружений, проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах и ЧС. Также к ним отнесли восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших из-за ЧС, срочное восстановление функционирования коммунальной инфраструктуры и срочное захоронение трупов в военное время.