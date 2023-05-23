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В Уфе следователи проверят факт возгорания автобуса, в салоне которого было 50 детей

23 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI

В Уфе организована доследственная проверка после возгорания в автобусе с 50 детьми

Автобус перевозил детей в детский лагерь, однако загорелся на Оренбургском тракте в Уфе.

В Уфе следователи проводят доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту возгорания автобуса на Оренбургском тракте.

Напомним, что сегодня в полдень на Оренбургском тракте в Уфе загорелся автобус, в салоне которого находилось 50 детей. К счастью, никто не пострадал — дети были эвакуированы в безопасное место.

Так, следователи намерены установить причины возгорания, также проверить техническую исправность автобуса и полноту проведения проверок перед выходом транспорта на рейс. По результатам будет принято процессуальное решение. 

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Пожар
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