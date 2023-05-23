В Уфе следователи проверят факт возгорания автобуса, в салоне которого было 50 детей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Уфе следователи проводят доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту возгорания автобуса на Оренбургском тракте.
Напомним, что сегодня в полдень на Оренбургском тракте в Уфе загорелся автобус, в салоне которого находилось 50 детей. К счастью, никто не пострадал — дети были эвакуированы в безопасное место.
Так, следователи намерены установить причины возгорания, также проверить техническую исправность автобуса и полноту проведения проверок перед выходом транспорта на рейс. По результатам будет принято процессуальное решение.