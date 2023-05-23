В Уфе пожилой мужчина покончил с собой после встречи с мошенниками

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Пожилой уфимец покончил с собой после того, как мошенники забрали у него квартиру и личные сбережения.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, 64-летнему мужчине позвонили неизвестные с предложением солидного заработка на акциях. Предложение мужчина принял и перевел им 400 тысяч рублей, после чего его убедили взять кредиты на один миллион рублей.
К сожаление, на это мошенники не остановились и продолжили вытягивать у 64-летнего уфимца деньги, которому в конечном итоге пришлось заложить квартиру. После чего они перестали выходить на связь.
Так, мужчина догадался, что стал жертвой мошенников и рассказал обо всем своей дочери. В этот же день он принял решение наложить на себя руки.
Mkset обратился в пресс-службу Следственного комитета РБ, однако корреспонденту сообщили, что данный случай они не комментируют.