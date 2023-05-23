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Published Сегодня, 04:55

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В Уфе пожилой мужчина покончил с собой после встречи с мошенниками

23 мая 2023, 04:55
Фото: 1MI

Уфимец покончил с собой после того, как стал жертвой мошенников

Аферисты лишили уфимца имущества и сбережений.

Пожилой уфимец покончил с собой после того, как мошенники забрали у него квартиру и личные сбережения.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, 64-летнему мужчине позвонили неизвестные с предложением солидного заработка на акциях. Предложение мужчина принял и перевел им 400 тысяч рублей, после чего его убедили взять кредиты на один миллион рублей.

К сожаление, на это мошенники не остановились и продолжили вытягивать у 64-летнего уфимца деньги, которому в конечном итоге пришлось заложить квартиру. После чего они перестали выходить на связь.

Так, мужчина догадался, что стал жертвой мошенников и рассказал обо всем своей дочери. В этот же день он принял решение наложить на себя руки.

Mkset обратился в пресс-службу Следственного комитета РБ, однако корреспонденту сообщили, что данный случай они не комментируют. 

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Смерть человека#Мошенники
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