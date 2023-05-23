В мэрии Уфы рассказали о тренере, которого обвиняют в развращении школьниц

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В мэрии Уфы прокомментировали разгоревшийся вокруг тренера спортивной школы олимпийского резерва скандал.
Напомним, что мужчину задержали по подозрению в совершении «Насильственных действий сексуального характера» и «Развратных действий».
Так, в администрации Уфы отметили, что дело рассматривается следственными органами. Что касается самого тренера, то ранее в отношении него не поступали жалобы ни от родителей, ни от детей, ни от коллег.
В самой СОШР комментировать ситуацию отказались.