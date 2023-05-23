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В мэрии Уфы рассказали о тренере, которого обвиняют в развращении школьниц

23 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
В отношении тренера спортивной школы олимпийского резерва возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

В мэрии Уфы прокомментировали разгоревшийся вокруг тренера спортивной школы олимпийского резерва скандал. 

Напомним, что мужчину задержали по подозрению в совершении «Насильственных действий сексуального характера» и «Развратных действий». 

Так, в администрации Уфы отметили, что дело рассматривается следственными органами. Что касается самого тренера, то ранее в отношении него не поступали жалобы ни от родителей, ни от детей, ни от коллег. 

В самой СОШР комментировать ситуацию отказались.

Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц
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#Элина Сайфранова
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Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц
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