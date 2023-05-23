В Башкирии пьяный школьник едва не зарезал двух сверстников

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В Иглинском районе республики вылазка на природу едва не закончилась трагедией для двух подростков. В ходе конфликта сверстник нанес им несколько ударов ножом. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Напомним, ранее ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что школьники отдыхали около озера, где распивали спиртные напитки, когда в ходе конфликта один из ребят не набросился на своих сверстников с ножом. В результате один из мальчиков якобы был ранен в живот, а другой — в грудь.
По информации ведомства, что инцидент произошел вечером 22 мая на берегу озера неподалеку от села Алаторка. Несколько подростков решили пожарить шашлыки на природе. В какой-то момент между тремя несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил ножом оппонентов.
Жизни пострадавших в данный момент ничего не угрожает. Подозреваемый, в свою очередь, не стал скрываться и сознался в содеянном. В настоящее время с ним проводится первоначальные следственные действия, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.