В Башкирии пьяный школьник едва не зарезал двух сверстников

Напомним, ранее ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что школьники отдыхали около озера, где распивали спиртные напитки, когда в ходе конфликта один из ребят не набросился на своих сверстников с ножом. В результате один из мальчиков якобы был ранен в живот, а другой — в грудь.