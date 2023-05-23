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В Башкирии пьяный девятиклассник устроил поножовщину

23 мая 2023, 08:24
Фото: 1MI

В Башкирии пьяный девятиклассник устроил поножовщину на «Последнем звонке»

Подростки праздновали выпускной на озере недалеко от села Алаторка в Иглинском районе и распивали спиртные напитки, когда завязался конфликт.
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Дети

В Иглинском районе девятиклассник устроил поножовщину в день «Последнего звонка». Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в этот день школьники отдыхали на природе недалеко от села Алаторка.

Так, выпускники отдыхали около озера и выпивали спиртные напитки, когда в результате конфликта 15-летний ученик местной школы набросился на своих сверстников с ножом. Сообщается, что один мальчик получи ранение в живот, другой — в грудь.

Пострадавшие были госпитализированы в Иглинскую ЦРБ. Между тем, подозреваемого уже задержали.

Mkset обратился за комментарием в пресс-служба СК Башкирии за дополнительной информацией по факту произошедшего.

Напомним, что для Иглинского района случай с поножовщиной не первый. В апреле в одной из местных школ 13-летняя девочка нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет. Все произошло в классе, когда учителя не было на месте. К счастью, пострадавшие получили медицинскую помощь и угрозы их жизни нет.

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#Элина Сайфранова#Дети#Ножевое ранение#Нападение#Выпускники
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