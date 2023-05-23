В Башкирии пьяный девятиклассник устроил поножовщину

Напомним, что для Иглинского района случай с поножовщиной не первый. В апреле в одной из местных школ 13-летняя девочка нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет. Все произошло в классе, когда учителя не было на месте. К счастью, пострадавшие получили медицинскую помощь и угрозы их жизни нет.