В Башкирии пьяный девятиклассник устроил поножовщину

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Иглинском районе девятиклассник устроил поножовщину в день «Последнего звонка». Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в этот день школьники отдыхали на природе недалеко от села Алаторка.
Так, выпускники отдыхали около озера и выпивали спиртные напитки, когда в результате конфликта 15-летний ученик местной школы набросился на своих сверстников с ножом. Сообщается, что один мальчик получи ранение в живот, другой — в грудь.
Пострадавшие были госпитализированы в Иглинскую ЦРБ. Между тем, подозреваемого уже задержали.
Mkset обратился за комментарием в пресс-служба СК Башкирии за дополнительной информацией по факту произошедшего.
Напомним, что для Иглинского района случай с поножовщиной не первый. В апреле в одной из местных школ 13-летняя девочка нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет. Все произошло в классе, когда учителя не было на месте. К счастью, пострадавшие получили медицинскую помощь и угрозы их жизни нет.