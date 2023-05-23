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Уфимцам запретят гулять в парке Лесоводов

23 мая 2023, 05:16
Фото: mkset.ru

В уфимском парке Лесоводов вводятся ограничения на посещение из-за учений

Ограничение на посещение парка начнет действовать с 23 мая, сообщает мэрия Уфы.

В Уфе введут временный запрет на посещение парка Лесоводов. Как объяснили в пресс-службе городской администрации, в указанное время в парке пройдут учения и рабочее совещание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Так, с 23:00 23 мая и до 18:00 24 мая будет закрыт въезд на парковку около мангальной зоны парка Лесоводов.

24 мая с 10:00 до 15:00 будет введено ограничение движения на участке улицы Сагита Агиша — от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева, а также закрыт будет Лесной проезд на участке от улицы Менделеева и до Музея леса (Лесной проезд №1).

Горожанам рекомендуют не посещать манальную зону 24 мая с 08:00 до 18:00 и сократить пребывание в парке.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Парки#Парки и скверы
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