Уфимцам запретят гулять в парке Лесоводов

24 мая с 10:00 до 15:00 будет введено ограничение движения на участке улицы Сагита Агиша — от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева, а также закрыт будет Лесной проезд на участке от улицы Менделеева и до Музея леса (Лесной проезд №1).