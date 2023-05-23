Развращал школьниц: в Уфе против тренера олимпийской спортшколы возбудили дело

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Уфе задержали тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Мужчину подозревают в изнасиловании и развращении двух воспитанниц. Произошло все во время соревнований по ски-кроссу.
Как сообщает телеграм-канал Shot, мужчина якобы "лапал" девятиклассницу во время нескольких выездов на соревнования, а пятиклассницу, со слов ее матери, он якобы изнасиловал.
Сообщается, что тренер школы олимпийского резерва задержан, и в ходе допроса он во всем сознался.
По данным пресс-службы СК РБ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьями «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.