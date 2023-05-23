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Развращал школьниц: в Уфе против тренера олимпийской спортшколы возбудили дело

23 мая 2023, 08:52
Фото: 1MI

В Уфе тренер школы олимпийского резерва задержан по подозрению в изнасиловании детей

Преступные действия тренер детской школы олимпийского резерва совершал во время соревнований по ски-кроссу.
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Дети

В Уфе задержали тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Мужчину подозревают в изнасиловании и развращении двух воспитанниц. Произошло все во время соревнований по ски-кроссу.

Как сообщает телеграм-канал Shot, мужчина якобы "лапал" девятиклассницу во время нескольких выездов на соревнования, а пятиклассницу, со слов ее матери, он якобы изнасиловал.

Сообщается, что тренер школы олимпийского резерва задержан, и в ходе допроса он во всем сознался.

По данным пресс-службы СК РБ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьями «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Изнасилование#Дети
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