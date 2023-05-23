mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Цены на iPhone в России снизились на 6% в среднем, а на некоторые модели — на 10%

23 мая 2023, 12:49
Ведущие розничные сети России снизили цены на iPhone в среднем на 6%, а на некоторые модели даже на 10%, сообщили представители ритейл-сектора.

Снижение стоимости подтверждено при анализе сайтов продавцов данной техники "Известиями". Главной причиной такого падения цен называется насыщение рынка продукцией Apple и возрастающая конкуренция из-за параллельного импорта, который позволяет всем желающим ввозить смартфоны.

Многие пользователи предпочитают переходить на аппараты с операционной системой Android, так как они имеют возможность устанавливать приложения, недоступные в App Store. Эксперты отмечают, что снижение цен на iPhone может быть связано с попыткой удержать и привлечь больше пользователей в условиях усиленной конкуренции на рынке мобильных устройств.

Подпишитесь
Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц
Сегодня, 10:06
Ефрейтора из Башкирии приговорили к тюремному сроку за неявку к месту службы
Сегодня, 10:23
Куда ехали дети, которые едва не сгорели в автобусе в Уфе
Сегодня, 08:38
В мэрии Уфы рассказали о тренере, которого обвиняют в развращении школьниц
Сегодня, 10:16
В Уфе срочно эвакуировали сотрудников Дома печати
Сегодня, 06:55
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17