Цены на iPhone в России снизились на 6% в среднем, а на некоторые модели — на 10%

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Снижение стоимости подтверждено при анализе сайтов продавцов данной техники "Известиями". Главной причиной такого падения цен называется насыщение рынка продукцией Apple и возрастающая конкуренция из-за параллельного импорта, который позволяет всем желающим ввозить смартфоны.
Многие пользователи предпочитают переходить на аппараты с операционной системой Android, так как они имеют возможность устанавливать приложения, недоступные в App Store. Эксперты отмечают, что снижение цен на iPhone может быть связано с попыткой удержать и привлечь больше пользователей в условиях усиленной конкуренции на рынке мобильных устройств.