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Труп неизвестного мужчины нашли на железнодорожных путях в Уфе

23 мая 2023, 19:05
Фото: 1MI

Тело неизвестного мужчины обнаружили на железнодорожных путях под мостом в Уфе

В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы

В Уфе на железнодорожных путях заметили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает ИА Башинформ со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, труп был обнаружен вечером 23 мая под мостом неподалёку от морга, расположенного по улице Цветочной. По словам местной жительницы, тело мужчины было на участке между железнодорожными путями. Также к месту происшествия прибыла полиция и экстренные службы.

Причина и обстоятельства гибели мужчины неизвестны.

Напомним, ранее в Куюргазинском районе Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Оренбурга в Уфу. Позднее стала известна предварительная причина инцидента, мальчик не услышал характерного звука приближения поезда из-за громкой музыки в наушниках. Медики диагностировали у него перелом свода черепа. 17 марта в региональном Минздраве сообщили, что мальчик скончался

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Город#Общество
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