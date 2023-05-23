Труп неизвестного мужчины нашли на железнодорожных путях в Уфе

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
В Уфе на железнодорожных путях заметили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает ИА Башинформ со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, труп был обнаружен вечером 23 мая под мостом неподалёку от морга, расположенного по улице Цветочной. По словам местной жительницы, тело мужчины было на участке между железнодорожными путями. Также к месту происшествия прибыла полиция и экстренные службы.
Причина и обстоятельства гибели мужчины неизвестны.
Напомним, ранее в Куюргазинском районе Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Оренбурга в Уфу. Позднее стала известна предварительная причина инцидента, мальчик не услышал характерного звука приближения поезда из-за громкой музыки в наушниках. Медики диагностировали у него перелом свода черепа. 17 марта в региональном Минздраве сообщили, что мальчик скончался.