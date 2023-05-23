Труп неизвестного мужчины нашли на железнодорожных путях в Уфе

По информации издания, труп был обнаружен вечером 23 мая под мостом неподалёку от морга, расположенного по улице Цветочной. По словам местной жительницы, тело мужчины было на участке между железнодорожными путями. Также к месту происшествия прибыла полиция и экстренные службы.