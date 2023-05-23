Тренер из Уфы умер за несколько дней до юбилея

В Уфе скончался тренер СДЮШОР № 33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Ильдар Гарифуллин. В день смерти мужчина занимался с детьми, однако уже вечером его не стало, рассказывают родители подопечных Ильдара Гарифуллина «Вестям».