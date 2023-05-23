Тренер из Уфы умер за несколько дней до юбилея

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Уфе скончался тренер СДЮШОР № 33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Ильдар Гарифуллин. В день смерти мужчина занимался с детьми, однако уже вечером его не стало, рассказывают родители подопечных Ильдара Гарифуллина «Вестям».
По предварительным данным, причиной скоропостижной кончины тренера стала остановка сердца.
Ильдар Гарифуллин не дожил до 60 лет несколько дней. За свою работу он был награжден почетным знаком «Лучший тренер Республики Башкортостан» и почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».
Прощание с Ильдаром Гарифуллиным состоится 24 мая в 12:00.
Редакция Mkset выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Гарифуллина.