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Тренер из Уфы умер за несколько дней до юбилея

23 мая 2023, 06:26
Ильдар Гарифуллин скоропостижно скончался в возрасте 59 лет.

В Уфе скончался тренер СДЮШОР № 33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Ильдар Гарифуллин. В день смерти мужчина занимался с детьми, однако уже вечером его не стало, рассказывают родители подопечных Ильдара Гарифуллина «Вестям».

По предварительным данным, причиной скоропостижной кончины тренера стала остановка сердца.

Ильдар Гарифуллин не дожил до 60 лет несколько дней. За свою работу он был награжден почетным знаком «Лучший тренер Республики Башкортостан» и почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».

Прощание с Ильдаром Гарифуллиным состоится 24 мая в 12:00. 

Редакция Mkset  выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Гарифуллина. 

#Элина Сайфранова
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