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Published Сегодня, 04:07

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Стало известно, когда KFC в Уфе переименуют в Rostic’s

23 мая 2023, 04:07
Фото: 1MI
В некоторых городах России ребрендинг уже состоялся.

Популярный ресторан быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic's в ближайшие 18 месяцев. В этот период должен завершиться ребрендинг всей сети.

Как отметили в пресс-службе компании изданию Ufa1, точных дат ребрендинга по каждому региона пока нет.

— При этом переход не предусматривает закрытия заведений, новые точки будут открываться под брендом Rostic's. Рестораны под брендом KFC также продолжат работу на период действия договора франшизы, — добавили в компании.

Между тем, в Москве первый ресторан Rostic's открылся уже 25 апреля, а до конца лета ребрендинг заведений состоится в Татарстане, Кировской области и Пермском крае.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы
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