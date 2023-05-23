Стало известно, когда KFC в Уфе переименуют в Rostic’s

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Популярный ресторан быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic's в ближайшие 18 месяцев. В этот период должен завершиться ребрендинг всей сети.
Как отметили в пресс-службе компании изданию Ufa1, точных дат ребрендинга по каждому региона пока нет.
— При этом переход не предусматривает закрытия заведений, новые точки будут открываться под брендом Rostic's. Рестораны под брендом KFC также продолжат работу на период действия договора франшизы, — добавили в компании.
Между тем, в Москве первый ресторан Rostic's открылся уже 25 апреля, а до конца лета ребрендинг заведений состоится в Татарстане, Кировской области и Пермском крае.