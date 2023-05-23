«Ростелеком» помогает бороться с пожарами в Башкортостане

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Пожароопасный период в регионе в связи с ранней весной объявлен уже 17 апреля. «Ростелеком» помогает контролировать состояние лесов в это время. По проекту «Лесохранитель» компания установила видеокамеры, отслеживающие онлайн появление дыма и огня, что позволяет оперативно ликвидировать очаги возгорания. Камеры наблюдения находятся на антенно-мачтовых сооружениях высотой до 228 метров, радиус обзора может достигать 25 километров.
Система «Лесохранитель» была протестирована в 2021 году. Первые комплексы видеомониторинга установлены в Белорецком, Бурзянском, Учалинском и Мелеузовском районах. С тех пор система уже не раз демонстрировала свою эффективность. В частности, она позволила зафиксировать задымление и избежать крупных пожаров на территории Учалинского района, в селе Кулушево и городе Давлеканово. Только за прошлый год «Лесохранитель» помог ликвидировать 13 пожаров, каждый из которых мог обернуться
многомиллионными убытками и потерей десятков гектаров уникальных лесов Башкортостана. Благодаря комплексу принятых мер республика вошла в топ-5 российских регионов, где в 2022 году лучше всего боролись с лесными пожарами, — все очаги были потушены менее чем за сутки с момента их обнаружения.
«Ростелеком» не только обеспечивает работоспособность системы «Лесохранитель», предоставляя оборудование и надежный интернет для онлайнконтроля, но и принимает меры для защиты от огня собственной инфраструктуры. Это обеспечивает клиентам компании бесперебойный доступ к интернету и другим услугам.
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» ГК «Ростелеком: „При подготовке к весенне-летнему сезону 2023 года специалисты компании проверили все системы пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах связи, восстановили или создали заново вокруг них защитные полосы, протяженность которых составила почти три километра. Последовательная работа в этом направлении приносит свои результаты. Так, в 2022 году ни один объект „Ростелекома“ в Башкортостане не пострадал от огня».