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«Ростелеком» помогает бороться с пожарами в Башкортостане

23 мая 2023, 07:37
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» установил 12 комплексов видеонаблюдения в районах Республики Башкортостан, где высока опасность возникновения лесных пожаров. Кроме того, компания приняла ряд эффективных мер по защите от огня собственных объектов и коммуникаций.

Пожароопасный период в регионе в связи с ранней весной объявлен уже 17 апреля. «Ростелеком» помогает контролировать состояние лесов в это время. По проекту «Лесохранитель» компания установила видеокамеры, отслеживающие онлайн появление дыма и огня, что позволяет оперативно ликвидировать очаги возгорания. Камеры наблюдения находятся на антенно-мачтовых сооружениях высотой до 228 метров, радиус обзора может достигать 25 километров.

Система «Лесохранитель» была протестирована в 2021 году. Первые комплексы видеомониторинга установлены в Белорецком, Бурзянском, Учалинском и Мелеузовском районах. С тех пор система уже не раз демонстрировала свою эффективность. В частности, она позволила зафиксировать задымление и избежать крупных пожаров на территории Учалинского района, в селе Кулушево и городе Давлеканово. Только за прошлый год «Лесохранитель» помог ликвидировать 13 пожаров, каждый из которых мог обернуться
многомиллионными убытками и потерей десятков гектаров уникальных лесов Башкортостана. Благодаря комплексу принятых мер республика вошла в топ-5 российских регионов, где в 2022 году лучше всего боролись с лесными пожарами, — все очаги были потушены менее чем за сутки с момента их обнаружения.

«Ростелеком» не только обеспечивает работоспособность системы «Лесохранитель», предоставляя оборудование и надежный интернет для онлайнконтроля, но и принимает меры для защиты от огня собственной инфраструктуры. Это обеспечивает клиентам компании бесперебойный доступ к интернету и другим услугам.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» ГК «Ростелеком: „При подготовке к весенне-летнему сезону 2023 года специалисты компании проверили все системы пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах связи, восстановили или создали заново вокруг них защитные полосы, протяженность которых составила почти три километра. Последовательная работа в этом направлении приносит свои результаты. Так, в 2022 году ни один объект „Ростелекома“ в Башкортостане не пострадал от огня».

#Элина Сайфранова
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