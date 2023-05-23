«Ростелеком» помогает бороться с пожарами в Башкортостане

Система «Лесохранитель» была протестирована в 2021 году. Первые комплексы видеомониторинга установлены в Белорецком, Бурзянском, Учалинском и Мелеузовском районах. С тех пор система уже не раз демонстрировала свою эффективность. В частности, она позволила зафиксировать задымление и избежать крупных пожаров на территории Учалинского района, в селе Кулушево и городе Давлеканово. Только за прошлый год «Лесохранитель» помог ликвидировать 13 пожаров, каждый из которых мог обернуться

многомиллионными убытками и потерей десятков гектаров уникальных лесов Башкортостана. Благодаря комплексу принятых мер республика вошла в топ-5 российских регионов, где в 2022 году лучше всего боролись с лесными пожарами, — все очаги были потушены менее чем за сутки с момента их обнаружения.