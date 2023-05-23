Против рэпера из Уфы Моргенштерна* завели административное дело

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
На рэпера из Уфы Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента при публикации материалов в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы.
«Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена», — рассказал собеседник агентства.
По информации суда, за данное нарушение артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.
* — признан Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.