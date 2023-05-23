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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Против рэпера из Уфы Моргенштерна* завели административное дело

23 мая 2023, 12:50
Музыкант не указывал о своем статусе иноагента в соцсетях

На рэпера из Уфы Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента при публикации материалов в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

«Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена», — рассказал собеседник агентства.

По информации суда, за данное нарушение артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

* — признан Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.

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#Азамат Нухов#Общество#Суд#Новости Башкирии#Культура#Музыка#Рэп
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