Полиция заинтересовалась кражей памятника клещу в Уфе

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Правоохранительные органы начали проверку по факту кражи памятника клещу Валере по улицы Мустая Карима в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, с заявление о краже в отдел полиции никто не обращался, факт был выявлен в ходе мониторинга сети «Интернет». Проверку проводят сотрудники отдела полиции №4.
Напомним, что похищение серебряного клеща было совершено накануне 22 мая и попало в обзор камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, сделать это могли выпускники.