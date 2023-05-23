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Полиция заинтересовалась кражей памятника клещу в Уфе

23 мая 2023, 07:05
Фото: ExJe: посольство уральских гор в Уфе // vk.com

Полиция проводит проверку по факту кражи памятника клещу в Уфе

Проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД РБ.

Правоохранительные органы начали проверку по факту кражи памятника клещу Валере по улицы Мустая Карима в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, с заявление о краже в отдел полиции никто не обращался, факт был выявлен в ходе мониторинга сети «Интернет». Проверку проводят сотрудники отдела полиции №4. 

Напомним, что похищение серебряного клеща было совершено накануне 22 мая и попало в обзор камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, сделать это могли выпускники. 

Кража памятника клещу в Уфе попала на видео
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#Элина Сайфранова#Памятник#Новости Уфы
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