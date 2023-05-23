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На 1000 случаев больше: как Башкирию накрыла волна клещей этой весной

23 мая 2023, 10:59
Фото: 1MI

С жалобами на клещей в Башкирии к медикам обратились 3622 человека

Свыше 3,5 тысяч человек обратились с жалобами на насекомых с начала весны в республике

С начала сезона в больницы республики с жалобами на присосавшихся клещей обратились уже 3622 человек (в том числе 1286 детей), что почти на 1000 случаев больше, чем годом ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 

По данным лабораторий центра гигиены и эпидемиологии, инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,4% (2022 — 0,6%), зараженность боррелиями (возбудители болезни Лайма) — 14% (2022-18%). 

Отметим, что из-за ранней весны в этом году клещи активизировались значительно раньше обычного. Так, уже в конце марта жители Уфы пожаловались на присосавшихся к ним насекомых. Меж тем некоторые жители заявили о том, что в государственных поликлиниках нет вакцины от клещевого энцефалита. Ситуацию прокомментировали в Минздраве. 

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#Новости Уфы#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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