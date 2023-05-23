На 1000 случаев больше: как Башкирию накрыла волна клещей этой весной

Отметим, что из-за ранней весны в этом году клещи активизировались значительно раньше обычного. Так, уже в конце марта жители Уфы пожаловались на присосавшихся к ним насекомых. Меж тем некоторые жители заявили о том, что в государственных поликлиниках нет вакцины от клещевого энцефалита. Ситуацию прокомментировали в Минздраве.