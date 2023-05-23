Мавлиев назвал серьезную опасность для жителей Уфы этой весной

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев поручил разобраться с лосями. Животных уже несколько раз замечали в городе за минувшие несколько недель. В частности, их видели на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета.
⠀
Замначальника УГЗ Уфы Артур Бубнихин заявил, что лоси в основном идут со стороны Верхнего Дудкино — им известны пути миграции животных в Зауфимье. Бубнихин отметил, что решение данного вопроса будет проработано в ближайшее время, добавив, что нахождение диких животных в городе может представлять собой серьёзную опасность.
— С министерством природы этот вопрос обсуждали, с егерями переговорим. Проработаем пути решения и впредь, я думаю, не допустим. Да, вопросов нет, наличие диких животных на улицах города представляет опасность, — заявил Артур Бубнихин.
Напомним, ранее о причинах, по которым дикие животные покидают пределы лесных массивов, рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев. Также ученый дал рекомендации о том, как следует себя вести при встрече с сохатыми.