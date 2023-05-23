Мавлиев назвал серьезную опасность для жителей Уфы этой весной

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев поручил разобраться с лосями. Животных уже несколько раз замечали в городе за минувшие несколько недель. В частности, их видели на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета.

⠀

Замначальника УГЗ Уфы Артур Бубнихин заявил, что лоси в основном идут со стороны Верхнего Дудкино — им известны пути миграции животных в Зауфимье. Бубнихин отметил, что решение данного вопроса будет проработано в ближайшее время, добавив, что нахождение диких животных в городе может представлять собой серьёзную опасность.