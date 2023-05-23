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Мавлиев назвал серьезную опасность для жителей Уфы этой весной

23 мая 2023, 09:31
Фото: 1MI

Мэр Уфы потребовал разобраться с лосями, которые бегают по улицам города

В УГЗ Уфы появление лесных обитателей в городе расценивают как потенциальную опасность

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев поручил разобраться с лосями. Животных уже несколько раз замечали в городе за минувшие несколько недель. В частности, их видели на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета.

Замначальника УГЗ Уфы Артур Бубнихин заявил, что лоси в основном идут со стороны Верхнего Дудкино — им известны пути миграции животных в Зауфимье. Бубнихин отметил, что решение данного вопроса будет проработано в ближайшее время, добавив, что нахождение диких животных в городе может представлять собой серьёзную опасность.

— С министерством природы этот вопрос обсуждали, с егерями переговорим. Проработаем пути решения и впредь, я думаю, не допустим. Да, вопросов нет, наличие диких животных на улицах города представляет опасность, — заявил Артур Бубнихин.

Напомним, ранее о причинах, по которым дикие животные покидают пределы лесных массивов, рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев. Также ученый дал рекомендации о том, как следует себя вести при встрече с сохатыми.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Город#Культура
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