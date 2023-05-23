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Курултай Башкирии доработает дважды отклонённый Госдумой закон о запрете чайлдфри

23 мая 2023, 12:10
Против законопроекта ранее выступил, в том числе патриарх Кирилл

Курултай Башкирии вновь займется доработкой законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Ранее Госдума уже дважды отклоняла данный законопроект. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Напомним, предложенная депутатами Госсобрания республики законодательная инициатива предлагает запретить распространение среди несовершеннолетних идеологии сознательного отказа от рождения детей. По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, данная инициатива получила широкую общественную поддержку, а также встретила одобрение в депутатском корпусе.

» Семья, дети — это важнейшая ценность и опора современного российского государства и общества. Президент России Владимир Путин заявлял о сложной демографической ситуации в стране и необходимости оказывать семьям с детьми всестороннюю поддержку. У демографической ямы далеко идущие экономические последствия, поэтому сохранение традиционной семьи имеет значение не только в нравственном, идеологическом ключе, но и в плане дальнейшего экономического развития страны», — заметил Толкачев.

Спикер Гособрания также отметил, что идея праздности и бездетности может показаться детям привлекательной, и со временем перерасти в жизненную позицию. По его мнению, ребёнок может пойти по ложному пути под воздействием информационной «обработки».

Примечательно, что при дальнейшей доработке законопроекта планируется учесть позицию религиозных конфессий. В частности, ранее против предложенного депутатами Курултая законопроекта, в том числе высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его словам, принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.

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