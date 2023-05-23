Курултай Башкирии доработает дважды отклонённый Госдумой закон о запрете чайлдфри

» Семья, дети — это важнейшая ценность и опора современного российского государства и общества. Президент России Владимир Путин заявлял о сложной демографической ситуации в стране и необходимости оказывать семьям с детьми всестороннюю поддержку. У демографической ямы далеко идущие экономические последствия, поэтому сохранение традиционной семьи имеет значение не только в нравственном, идеологическом ключе, но и в плане дальнейшего экономического развития страны», — заметил Толкачев.