Куда ехали дети, которые едва не сгорели в автобусе в Уфе

Напомним, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Происшествие, к счастью, обошлось без жертв. Детей успели эвакуировать в безопасное место, а после за ними приехал резервный автобус. Обстоятельства произошедшего на дороге устанавливаются.