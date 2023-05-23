Куда ехали дети, которые едва не сгорели в автобусе в Уфе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Стало известно, куда направлялся автобус с 50 детьми, который сегодня около 12:00 загорелся на Оренбургском тракте в Уфе.
В пресс-службе МЧС РБ уточнили, что детей перевозили в один из детских лагерей. По информации источника Mkset, речь идет о детском лагере «Черемушки».
Напомним, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Происшествие, к счастью, обошлось без жертв. Детей успели эвакуировать в безопасное место, а после за ними приехал резервный автобус. Обстоятельства произошедшего на дороге устанавливаются.