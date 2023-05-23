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Куда ехали дети, которые едва не сгорели в автобусе в Уфе

23 мая 2023, 08:38
Фото: МЧС РБ.

Стали известны подробности начавшегося в автобусе с 50 детьми пожара

Загорелся автобус сегодня в полдень на Оренбургском тракте в Уфе. В салоне находились 50 детей, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сюжет
Дети

Стало известно, куда направлялся автобус с 50 детьми, который сегодня около 12:00 загорелся на Оренбургском тракте в Уфе.

В пресс-службе МЧС РБ уточнили, что детей перевозили в один из детских лагерей. По информации источника Mkset, речь идет о детском лагере «Черемушки».

Напомним, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Происшествие, к счастью, обошлось без жертв. Детей успели эвакуировать в безопасное место, а после за ними приехал резервный автобус. Обстоятельства произошедшего на дороге устанавливаются. 

#Элина Сайфранова#Пожар#Дети
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