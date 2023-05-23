Кража памятника клещу в Уфе попала на видео

Инцидент также попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к камню с памятником присаживается мальчик в костюме и с перекинутой через плечо красной лентой, позже к нему присоединяется девочка также в школьной форме и с красной лентой выпускника.