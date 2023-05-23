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Кража памятника клещу в Уфе попала на видео

23 мая 2023, 06:07
Фото: ExJe: посольство уральских гор в Уфе // vk.com
Похищение памятника клещу Валере было совершено средь бела дня выпускниками.

Накануне, 22 мая, во всех школах Уфы прошли последние звонки, в этот же день состоялась и кража серебряного памятника клещу Валере. Как сообщили в официальной группе «Посольства уральских гор» кражу совершили выпускники.

Инцидент также попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к камню с памятником присаживается мальчик в костюме и с перекинутой через плечо красной лентой, позже к нему присоединяется девочка также в школьной форме и с красной лентой выпускника.

— Банальности зла. Как мы остались без клеща Валерия, — подписали видеозапись в «Посольстве уральских гор».

Ранее сообщалось, что памятник простоял 966 дней и в любом случае будет восстановлен. 

В Уфе школьники похитили клеща Валеру
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#Элина Сайфранова#Памятник#Новости Уфы#Видеозапись#Выпускники#Видео
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