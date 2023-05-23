Кража памятника клещу в Уфе попала на видео

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Накануне, 22 мая, во всех школах Уфы прошли последние звонки, в этот же день состоялась и кража серебряного памятника клещу Валере. Как сообщили в официальной группе «Посольства уральских гор» кражу совершили выпускники.
Инцидент также попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к камню с памятником присаживается мальчик в костюме и с перекинутой через плечо красной лентой, позже к нему присоединяется девочка также в школьной форме и с красной лентой выпускника.
— Банальности зла. Как мы остались без клеща Валерия, — подписали видеозапись в «Посольстве уральских гор».
Ранее сообщалось, что памятник простоял 966 дней и в любом случае будет восстановлен.