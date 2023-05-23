Контроль за лифтовым хозяйством вновь вернулся к Ростехнадзору

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До 2012 года эксплуатацию лифтов контролировал Ростехнадзор, но с 2012 года эти полномочия у ведомства отобрали. С тех пор они передаются от структуры к структуре, пишет издание newizv.ru.
Пока длится эта неразбериха, в лифтах гибнут десятки людей. По данным Национального лифтового союза, в 2018 году из-за проблем с лифтами погибли 30 человек, в 2019-м — 34, в 2020-м — 23, в 2021-м — 22, в 2022-м — 20. Уже в этом году зафиксировано 62 инцидента, несколько из них привели к смерти пассажиров.
Пока в стране требуется заменить почти каждый пятый лифт, в Татарстане происходит конфликт между ПАО «Карачаровский механический завод» — крупнейшим российским производителем лифтов и региональным УФАС. Напомним, производитель выиграл тендер на замену лифтов в Казани и Набережных Челнах, но договор так и не был подписан. Региональное управление ФАС на 3 года отстранило завод от участия в госзакупках. Более того, предприятие внесли в список недобросовестных подрядчиков.
У завода, к слову, дела и так идут не очень. Например, в минувшем году ПАО «КМЗ» признали банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. С 2018 года доля предприятия в производстве лифтов снизилась с 21% до 8,12%. Однако завод смог занять третью позицию среди отечественных изготовителей лифтов.
В 2021 году контроль за уже запущенными лифтами получили ТСЖ и управляющие компании. При этом УК должна осуществлять и диспетчерский контроль, и техобслуживание лифта, включая его ремонт. Нередко работы по ремонту и обслуживанию выполнялись сотрудниками, не имеющими необходимой квалификации. Это самым неблагоприятным образом сказывается на безопасности эксплуатации лифтов.
С 1 марта Ростехнадзору вернули полномочия по контролю за лифтами, а также за подъёмниками для лиц с ограниченными физическими возможностями. В связи с этим в ведомстве сообщили, что будет налажена работа с фондами капитального ремонта по вопросам замены и модернизации лифтов. В то же время граждане, которые обращались в УК по поводу проблем с лифтами, могут обратиться и в местные органы Ростехнадзора.