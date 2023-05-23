Контроль за лифтовым хозяйством вновь вернулся к Ростехнадзору

С 1 марта Ростехнадзору вернули полномочия по контролю за лифтами, а также за подъёмниками для лиц с ограниченными физическими возможностями. В связи с этим в ведомстве сообщили, что будет налажена работа с фондами капитального ремонта по вопросам замены и модернизации лифтов. В то же время граждане, которые обращались в УК по поводу проблем с лифтами, могут обратиться и в местные органы Ростехнадзора.