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Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Уфе

23 мая 2023, 15:58
Фото: 1MI
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Уфе
Удостоверение ветерана боевых действий дает его владельцу и членам его семьи право на получение льгот и выплат от государства. Как и где оформить документ в Уфе в 2023 году — в нашем материале.

Что дает удостоверение в 2023 году

При присвоении статуса ветерана боевых действий (ВБД) гражданин получает соответствующее удостоверение. Обладатель документа автоматически получает право на соцльготы и выплаты, предусмотренные на федеральном уровне. Например, ВБД в 2023 году положены налоговые скидки, льготы на медобслуживание, ежемесячные денежные выплаты, скидки по оплате жилья, трудовые льготы.

В Башкирии, помимо федеральных преференций, действует и региональная поддержка ветеранов боевых действий. В первую очередь это касается граждан Башкирии, которые принимают участие в спецоперации, и членов их семей. Для семей военнослужащих в республике в 2023 году введено более 30 различных мер региональной поддержки.

Так, дети участников СВО в Уфе могут бесплатно посещать детский сад, различные кружки и секции, группы продленного дня. Для школьников и студентов колледжей организовано бесплатное питание в общеобразовательных организациях и бесплатный проезд на общественном транспорте.

Для участников спецоперации и вдов погибших в Уфе в 2023 году предусмотрены путевки в санаторно-курортные организации, социальные программы по реабилитации и адаптации, льготы на транспортный налог, скидки при покупке жилья по госпрограмме.

Что дает удостоверение в 2023 годуЧто дает удостоверение в 2023 году
Что дает удостоверение в 2023 году
Фото: 1MI

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий

Статус ветерана боевых действий с прошлого года присваивается всем военнослужащим и мобилизованным участникам спецоперации. Кроме того, удостоверение ВБД получают сотрудники силовых ведомств и гражданские лица, направленные для прохождения службы в зону СВО, а также служащие погранвойск, несущие службу на граничащих с Украиной территориях.

С апреля 2023 года статус ВБД получают также ополченцы военных формирований Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях на территориях ЛНР и ДНР с 2014 года. Также ветеранами признаются все добровольцы и контрактники, которые участвовали в спецоперации с 24.02.2022 года.

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действийКто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Фото: 1MI

Куда обратиться в Уфе для оформления удостоверения

Оформить удостоверение ВБД можно в Уфимском военкомате. Контрактник или доброволец, принимавший участие в спецоперации, должен подать заявление на получение удостоверения в муниципальный военкомат по месту жительства. Вместе с заявлением подаются документы, подтверждающие участие уфимца в спецоперации. Это могут быть выписки из приказов командиров воинских частей либо другие подтверждающие документы.

Уфимский военкомат направляет заявление военнослужащего вместе с пакетом документов в региональный военный комиссариат Башкирии. Там в течение 30 дней принимается решение о присвоении статуса ВБД, после чего военнослужащему выдается удостоверение в муниципальном военкомате.

Выдачей удостоверения ветерана боевых действий мобилизованным из Уфы занимается отдел кадров воинской части. Военнослужащий должен подать туда рапорт о выдаче удостоверения. Там же можно оформить и доверенность на получение документа доверенным лицом мобилизованного.

Куда обратиться в Уфе для оформления удостоверенияКуда обратиться в Уфе для оформления удостоверения
Куда обратиться в Уфе для оформления удостоверения
Фото: mil.ru
#Ветеран#Льготы#Военнослужащий#Уфа
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