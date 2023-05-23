Удостоверение ветерана боевых действий дает его владельцу и членам его семьи право на получение льгот и выплат от государства. Как и где оформить документ в Уфе в 2023 году — в нашем материале.

Что дает удостоверение в 2023 году Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий Куда обратиться в Уфе для оформления удостоверения