Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
При присвоении статуса ветерана боевых действий (ВБД) гражданин получает соответствующее удостоверение. Обладатель документа автоматически получает право на соцльготы и выплаты, предусмотренные на федеральном уровне. Например, ВБД в 2023 году положены налоговые скидки, льготы на медобслуживание, ежемесячные денежные выплаты, скидки по оплате жилья, трудовые льготы.
В Башкирии, помимо федеральных преференций, действует и региональная поддержка ветеранов боевых действий. В первую очередь это касается граждан Башкирии, которые принимают участие в спецоперации, и членов их семей. Для семей военнослужащих в республике в 2023 году введено более 30 различных мер региональной поддержки.
Так, дети участников СВО в Уфе могут бесплатно посещать детский сад, различные кружки и секции, группы продленного дня. Для школьников и студентов колледжей организовано бесплатное питание в общеобразовательных организациях и бесплатный проезд на общественном транспорте.
Для участников спецоперации и вдов погибших в Уфе в 2023 году предусмотрены путевки в санаторно-курортные организации, социальные программы по реабилитации и адаптации, льготы на транспортный налог, скидки при покупке жилья по госпрограмме.
Статус ветерана боевых действий с прошлого года присваивается всем военнослужащим и мобилизованным участникам спецоперации. Кроме того, удостоверение ВБД получают сотрудники силовых ведомств и гражданские лица, направленные для прохождения службы в зону СВО, а также служащие погранвойск, несущие службу на граничащих с Украиной территориях.
С апреля 2023 года статус ВБД получают также ополченцы военных формирований Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях на территориях ЛНР и ДНР с 2014 года. Также ветеранами признаются все добровольцы и контрактники, которые участвовали в спецоперации с 24.02.2022 года.
Оформить удостоверение ВБД можно в Уфимском военкомате. Контрактник или доброволец, принимавший участие в спецоперации, должен подать заявление на получение удостоверения в муниципальный военкомат по месту жительства. Вместе с заявлением подаются документы, подтверждающие участие уфимца в спецоперации. Это могут быть выписки из приказов командиров воинских частей либо другие подтверждающие документы.
Уфимский военкомат направляет заявление военнослужащего вместе с пакетом документов в региональный военный комиссариат Башкирии. Там в течение 30 дней принимается решение о присвоении статуса ВБД, после чего военнослужащему выдается удостоверение в муниципальном военкомате.
Выдачей удостоверения ветерана боевых действий мобилизованным из Уфы занимается отдел кадров воинской части. Военнослужащий должен подать туда рапорт о выдаче удостоверения. Там же можно оформить и доверенность на получение документа доверенным лицом мобилизованного.