Иван Сухарев поприветствовал юных техников и изобретателей Башкирии

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В региональном этапе Десятой Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели», прошедшей в Стерлитамакском филиале ИХТИ УГНТУ, участвовали более 110 участников из городов и районов республики. Всего на конференции было представлено 92 проекта. Каждый из участников представил жюри свой собственный проект в одной из семи номинаций:
1. Высокие технологии в медицине: функциональность, технологии, практическая реализация.
2. Экология и Охрана окружающей среды.
3. ИТ и Образование.
4. Транспортные технологии будущего.
5. Промышленные технологии и инженерные решения.
6. Умный мир.
7. Волонтерские и социальные проекты.
В работе жюри приняли участие профессора, доценты, доктора и старшие преподаватели Стерлитамакского филиала УГНТУ.
Школьники Стерлитамака заняли призовые места. В частности, в номинации «Высокие технологии в медицине» 3 место заняла Голованова А. (гимназия №2, учитель Ищук Н.В.), в номинации «Промышленные технологии и инженерные решения» 2 место занял Сулейманов И. (школа №31, учитель Гулов Р.З.), в номинации «Волонтерские и социальные проекты» 3 место занял Морозов А. и Езус М. (лицей №3, учитель Морозова О.А.).
Лучшим педагогам дополнительного образования в области науки и техники также вручили специальную юбилейную премию «Наставник года».
Также в течение дня юные техники и изобретатели презентовали свой проект, демонстрируя работу роботизированного устройства, макетов и моделей, компьютерных программ и приложений. В их числе было, например, устройство по поливу воды, система автоматизации ручного труда и многое другое.
В число почетных гостей Конференции вошел депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, выступивший на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в качестве сопредседателя оргкомитета.
— В этом году Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели» — 10 лет. За это время ребята из разных уголков нашей страны смогли проявить свои способности, реализовать свои проекты и претворить их в жизнь. Они способствуют воплощению новых рационализаторских идей, рождению искренней дружбы и творческих контактов. Желаю каждому из участников Всероссийской Конференции успехов, новых креативных идей и проектов, — обратился к участникам регионального этапа Иван Сухарев.
Мероприятие организовано в рамках реализации реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан». Добавим, что участники, занявшие первые места в отборочном всероссийском этапе отправятся в Москву, чтобы презентовать свои проекты на конференции в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Финал состоится в сентябре этого года.