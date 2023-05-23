Иван Сухарев поприветствовал юных техников и изобретателей Башкирии

— В этом году Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели» — 10 лет. За это время ребята из разных уголков нашей страны смогли проявить свои способности, реализовать свои проекты и претворить их в жизнь. Они способствуют воплощению новых рационализаторских идей, рождению искренней дружбы и творческих контактов. Желаю каждому из участников Всероссийской Конференции успехов, новых креативных идей и проектов, — обратился к участникам регионального этапа Иван Сухарев.