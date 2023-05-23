Города Поволжья вошли в список выгодных направлений для летнего отдыха

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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В пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха традиционно входят Санкт-Петербург (10% от бронирований по России), Сочи и Адлер (8%), Анапа, Москва и Казань (по 4% бронирований).
Как показывают данные сервиса, найти жилье в популярных городах пока еще можно на условиях раннего бронирования, а значит – по более выгодной цене. По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. Например, в Уфе средний чек за ночь сейчас составляет 3000 рублей в сутки, в Калининграде – 4 900 рублей, в Петербурге – 5 200 рублей, в Казани –5 500 рублей. Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, в связи с чем эксперты прогнозируют, что цены на отели и
другие объекты размещения быстро достигнут уровня прошлогодних.
Сумма, которую в среднем тратят за ночь в отелях на морском побережье уже выросла 20% год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за 7 000 рублей в сутки, в соседнем Адлере средний чек выше и составляет почти 9 000 за ночь.
При этом, помимо пляжного отдыха, среди россиян также пользуется спросом значительно более бюджетный отдых в Поволжье. В ТОПе по количеству бронирований оказались Волгоград и Самара, где за проживание в среднем платят 3 300 рублей в сутки.
Среди востребованных городов для летнего отдыха также впервые оказались Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала, Светлогорск. Несмотря на то, что Дагестан и Кавказ в целом, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами притяжения массового туризма, в первых трех городах из списка можно найти относительно бюджетные объекты размещения – средний чек за ночь колеблется от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) за размещение в среднем платят по 8 000 рублей в сутки.