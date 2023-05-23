Города Поволжья вошли в список выгодных направлений для летнего отдыха

Как показывают данные сервиса, найти жилье в популярных городах пока еще можно на условиях раннего бронирования, а значит – по более выгодной цене. По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. Например, в Уфе средний чек за ночь сейчас составляет 3000 рублей в сутки, в Калининграде – 4 900 рублей, в Петербурге – 5 200 рублей, в Казани –5 500 рублей. Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, в связи с чем эксперты прогнозируют, что цены на отели и

другие объекты размещения быстро достигнут уровня прошлогодних.