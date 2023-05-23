ФОМС: Охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС увеличился на 39%

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Глава ФОМС Илья Баланин сообщил, что по сравнению с 2021 годом охват населения профилактическими мероприятиями в рамках ОМС вырос на тридцать девять процентов.
Как пишет ТАСС, Баланин также отметил, что программы профилактических мероприятий ежегодно расширяются, увеличивается список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Дополнительное финансирование дало возможность значительно повысить доступность онкологической помощи. В 2022 году оказано свыше 3,6 миллиона случаев лечения, что превышает показатель 2018 года почти в два раза - тогда было оказано 1,9 миллиона случаев лечения.
Баланин добавил, что в 2022 году в рамках территориальных программ ОМС проведено 91,9 тысячи процедур ЭКО, что на 7,3 тысячи процедур больше, чем в 2021 году.
В соответствии с данными ФОМС, в 2022 году россиянам оказано свыше двух миллионов услуг специализированной помощи. Наибольшим спросом пользовались офтальмологические услуги - свыше двухсот пятидесяти шести тысяч случаев, онкология - свыше двухсот сорока восьми тысяч случаев, акушерство и гинекология - сто семьдесят тысяч случаев, сердечно-сосудистая хирургия - более ста пятидесяти тысяч случаев.
С позапрошлого года Фонд обязательного медицинского страхования напрямую оплачивает специализированную медицинскую помощь, которая оказывается в условиях стационара.