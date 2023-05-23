ФОМС: Охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС увеличился на 39%

Как пишет ТАСС, Баланин также отметил, что программы профилактических мероприятий ежегодно расширяются, увеличивается список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Дополнительное финансирование дало возможность значительно повысить доступность онкологической помощи. В 2022 году оказано свыше 3,6 миллиона случаев лечения, что превышает показатель 2018 года почти в два раза - тогда было оказано 1,9 миллиона случаев лечения.