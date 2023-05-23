mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Изображение материала

ФОМС: Охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС увеличился на 39%

23 мая 2023, 11:15
Фото: 1MI
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) представил данные, согласно которым в 2022 году профилактические мероприятия в рамках ОМС прошли 51,7 миллиона человек, что составляет 100,2 процента от плана.

Глава ФОМС Илья Баланин сообщил, что по сравнению с 2021 годом охват населения профилактическими мероприятиями в рамках ОМС вырос на тридцать девять процентов.

Как пишет ТАСС, Баланин также отметил, что программы профилактических мероприятий ежегодно расширяются, увеличивается список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Дополнительное финансирование дало возможность значительно повысить доступность онкологической помощи. В 2022 году оказано свыше 3,6 миллиона случаев лечения, что превышает показатель 2018 года почти в два раза - тогда было оказано 1,9 миллиона случаев лечения.

Баланин добавил, что в 2022 году в рамках территориальных программ ОМС проведено 91,9 тысячи процедур ЭКО, что на 7,3 тысячи процедур больше, чем в 2021 году.

В соответствии с данными ФОМС, в 2022 году россиянам оказано свыше двух миллионов услуг специализированной помощи. Наибольшим спросом пользовались офтальмологические услуги - свыше двухсот пятидесяти шести тысяч случаев, онкология - свыше двухсот сорока восьми тысяч случаев, акушерство и гинекология - сто семьдесят тысяч случаев, сердечно-сосудистая хирургия - более ста пятидесяти тысяч случаев.

С позапрошлого года Фонд обязательного медицинского страхования напрямую оплачивает специализированную медицинскую помощь, которая оказывается в условиях стационара.

Подпишитесь
Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц
Сегодня, 10:06
Ефрейтора из Башкирии приговорили к тюремному сроку за неявку к месту службы
Сегодня, 10:23
Куда ехали дети, которые едва не сгорели в автобусе в Уфе
Сегодня, 08:38
В мэрии Уфы рассказали о тренере, которого обвиняют в развращении школьниц
Сегодня, 10:16
В Уфе срочно эвакуировали сотрудников Дома печати
Сегодня, 06:55
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17