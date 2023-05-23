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Ефрейтора из Башкирии приговорили к тюремному сроку за неявку к месту службы

23 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI

Суд смягчил наказание ефрейтору из Башкирии за неявку на службу

Проходивший военную службу по контракту молодой человек не захотел участвовать в СВО, в связи с чем не явился к месту службы в назначенный срок. Спустя несколько месяцев его задержали

Ефрейтору Марселю Кандарову из Башкирии смягчили наказание за неявку к месту службы. Ранее Уфимский гарнзионный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Сообщается, что наказание было изменено судьёй Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. По решению суда, Кандаров приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Обвиняемый признал вину.

Как сообщали в суде первой инстанции, при прохождении военной службы по контракту в связи с нежеланием участвовать в спецоперации Марсель Кандаров не явился к месту службы. Спустя несколько месяцев молодой человек был задержан в Чишминском районе республики.

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