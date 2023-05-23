Дом "посыпался" прямо в центре Уфы

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Уфе по адресу ул. Кирова, 99/2 обрушился фасад. Об этом сообщает телеграм-канал «БашДТП» со ссылкой на жителей дома.
По их словам, обрушение фасада произошло сегодня около 4 часов утра. Отмечается, что ранее жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить проблемы с фасадом жилого дома, но безрезультатно.
По мнению местных жителей, если бы фасад рухнул вечером, то без человеческих жертв не обошлось бы. Более того, здесь часто гуляют дети.