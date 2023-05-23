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Дом "посыпался" прямо в центре Уфы

23 мая 2023, 13:22
Фото: 1MI

На жилом доме в Уфе частично обрушилась облицовка фасада

Обломки со стен дома упали прямо на площадку, где гуляют дети

В Уфе по адресу ул. Кирова, 99/2 обрушился фасад. Об этом сообщает телеграм-канал «БашДТП» со ссылкой на жителей дома.

По их словам, обрушение фасада произошло сегодня около 4 часов утра. Отмечается, что ранее жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить проблемы с фасадом жилого дома, но безрезультатно.

Фото: «БашДТП»/ Telegram

По мнению местных жителей, если бы фасад рухнул вечером, то без человеческих жертв не обошлось бы. Более того, здесь часто гуляют дети.

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