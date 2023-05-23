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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:14

Бывшего замглавы администрации района Башкирии осудят за взятки

23 мая 2023, 14:01
Злоумышленник возглавлял комиссию по приемке квартир для детей-сирот

Экс-заместитель главы администрации Мелеузовского района по ЖКХ, строительству и инфраструктуре республики отправился под суд за взятки. За беспрепятственную приемку квартир, предназначенных для детей-сирот, от потребовал сумму порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что мужчина занимал должность председателя межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми. Воспользовавшись своим положением, он стал требовать у строительной организации взятку в размере двух миллионов рублей за подписание актов обследования помещений и приема-передачи, а также своевременную оплату контрактов.

Помимо этого за миллионное завышение суммы контракта на возведение водопровода в деревне Богородское подозреваемый получил беговую дорожку и холодильник общей стоимостью около 150 тыс. руб. Кроме того, он запросил у одного из предпринимателей оплату пластиковых окон для его домовладения стоимостью 200 тысяч рублей за сдачу работ и соблюдение финансовых обязательств по контракту на ремонт автодороги Давлеткулово — Сухаревка.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, при получении денежных средств был задержан посредник, а впоследствии и сам чиновник. Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях, в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 10 млн руб.», — прокомментировали в ведомстве.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#Криминал#Дети-сироты
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