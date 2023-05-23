Бывшего замглавы администрации района Башкирии осудят за взятки

Помимо этого за миллионное завышение суммы контракта на возведение водопровода в деревне Богородское подозреваемый получил беговую дорожку и холодильник общей стоимостью около 150 тыс. руб. Кроме того, он запросил у одного из предпринимателей оплату пластиковых окон для его домовладения стоимостью 200 тысяч рублей за сдачу работ и соблюдение финансовых обязательств по контракту на ремонт автодороги Давлеткулово — Сухаревка.