Бывшего замглавы администрации района Башкирии осудят за взятки

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:14
Экс-заместитель главы администрации Мелеузовского района по ЖКХ, строительству и инфраструктуре республики отправился под суд за взятки. За беспрепятственную приемку квартир, предназначенных для детей-сирот, от потребовал сумму порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что мужчина занимал должность председателя межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми. Воспользовавшись своим положением, он стал требовать у строительной организации взятку в размере двух миллионов рублей за подписание актов обследования помещений и приема-передачи, а также своевременную оплату контрактов.
Помимо этого за миллионное завышение суммы контракта на возведение водопровода в деревне Богородское подозреваемый получил беговую дорожку и холодильник общей стоимостью около 150 тыс. руб. Кроме того, он запросил у одного из предпринимателей оплату пластиковых окон для его домовладения стоимостью 200 тысяч рублей за сдачу работ и соблюдение финансовых обязательств по контракту на ремонт автодороги Давлеткулово — Сухаревка.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, при получении денежных средств был задержан посредник, а впоследствии и сам чиновник. Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях, в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 10 млн руб.», — прокомментировали в ведомстве.